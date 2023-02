A vármegye egyik legnagyobb gasztrofesztiválján a csapatok már korán reggel hozzáláttak a levágott disznók feldolgozásához, majd folytatták az étkek elkészítésével. Az ételeket leves, főétel, hurka, kolbász, töpörtyű kategóriákban öt fős szakmai zsűri is értékelte, különdíjat adtak még legjobb vágásért, szépen díszített sátorért és a vendégfogadásért, illetve a legjobb csapat elvihette a nap győztesének járó vándorkupát. Délelőtt a tevékenység iránt érdeklődők pedig látványdisznóvágáson leshették el a fortélyokat. A böllércsapatok mellett voltak, akik töpörtyűt készítettek, míg mások kínáltak édességet és borokat is.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Polgár Róbert polgármester a jövőre 10 éves évfordulójához érkező eseményről elmondta, hogy bár annak idején többen próbálták lebeszélni a program megszervezéséről, mégis úgy döntöttek Zavarkó Józseffel és Tislerics Antallal, hogy megtartják a böllérfesztivált. Az első alkalommal az időjárás nehezítette a lebonyolítást, majd új helyszínre vitték az eseményt és azóta évről évre egyre jobban kinőtte, illetve kinővi magát.

– Ez egy hagyományt éltető rendezvény, amellett, hogy őrizzük a disznóvágás régi szokását igyekszünk éltetni, gyakorolni, bevonni azokat, akik ismerik a tevékenységet és megismertetik másokkal is – tette hozzá a polgármester. – Ami nem változik az idővel, az a közösségi erő, hisz a disznóvágás nem csak arról szól, hogy jót főzzünk, hanem közösséget is teremt.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Idén helyi termelők, kézművesek kirakodó vására egészítette ki a programot, a jövő évi jubileumra pedig szeretnék jobban bevonni a környező településeket is, hogy minél több csapat nevezzen a programra.

Kilencedik alkalommal vett részt a böllérfesztiválon a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata.

– A kezdetektől itt vagyunk, minden évben első helyezést értünk el leves, töpörtyű, kolbász kategóriában, illetve egyszer abszolút elsők is lettünk - mondta Pál Attila, az egyesület elnöke. – A csapat magja állandó, de csatlakoztak fiatalok is, segítenek a feladatokban, illetve aktív szolgálatot is ad az egyesület a rendezvényen.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A program megnyitóján Polgár Róbert polgármester mellett köszöntette a megjelenteket dr. Gadányi Károly, a település díszpolgára, Kaj István, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Zala megyei képviselője, Pusztaszentlászló polgármestere, Josip Grivec, Mura Régió ETT horvát elnöke, illetve Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is.