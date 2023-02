A megjelenteket Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke köszöntötte. Elmondta: az előadások sok gazdálkodónak segítenek. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése például rutin dolognak tűnik, de a sok felmerült kérdés miatt erről is felvilágosítást kaphattak a résztvevők. Az elnök felhívta továbbá a figyelmet az online agrárpetíció aláírására, amit már az agrárminiszter is ellátott kézjegyével, elítélve a helyi földadók bevezetésének minden formáját.

- Az ilyen tanácskozások is azt bizonyítják, hogy a kormányzat számára fontos az agrárium, azon belül a gazdálkodók munkája – mondta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – A magyar élelmiszeriparnak új lendületet adó terv a kormány előtt van, ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, nagy szükség van az agrárium minden szereplőjére. A mezőgazdaság eredményessége abban az esetben lehet jó és kiteljesedett, ha a feldolgozóipar is többségében magyar kézben van. Ha vannak problémák, mindig azt kell nézni, hogy az elmúlt években a szakpolitika, a termelés, a gazdálkodási egységek közösen milyen eredményeket, sikereket érhettek el. Az Európai Uniótól érkező támogatásokra ezután is számíthat az agrárium, vagyis a gazdáknak lehetőségük lesz a további előrelépésre.

Ezt követően Süle Katalin, a NAK általános agrárügyekért felelős országos alelnöke a megújult uniós közös agrárpolitikáról és annak részleteiről beszélt. Kiemelte: január 1-jétől új támogatási ciklus kezdődött az agráriumban, és ami kifejezetten jó hír: az ágazatba több mint 5000 milliárd forint áramolhat. Az Európai Bizottság még tavaly novemberben fogadta el Magyarország uniós közös agrárpolitikával kapcsolatos stratégiai tervét, amely meghatározza az agrárium és az élelmiszeripar területén nyújtható támogatások kereteit a 2023 és 2027 közötti időszakra. A döntéssel zöld utat kapott a magyar agrárium érdekeinek megfelelő támogatáspolitika, ami megteremti az agrár-élelmiszeripar fejlesztésének és versenyképességének alapjait.

- Falugazdászaink pedig a jövőben is szakmai és technikai segítséget nyújtanak minden gazdálkodónak, hogy sikeresen felkészülhessenek a következő időszak kihívásaira, megfeleljenek az új elvárásoknak és a legjobb döntéseket hozzák meg a támogatások igénylésekor – folytatta. – Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem brüsszeli kegyelemkenyérről van szó, hiszen az ötéves költségvetés csaknem fele hazai forrás, azt a magyar kormány biztosítja. Például a II. pillér teljes forrása majdnem eléri a 8 milliárd eurót, és ennek az összegnek közel 80 százalékát a hazai költségvetés adja. A kormányzat ezzel a jelentős nemzeti társfinanszírozással is a vidéket segíti.

Ezt követően Boczkó Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőr századosa lépett a mikrofonhoz, aki a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről beszélt. Előadásában kitért a visszaigénylés jogi alapjaira, tárgyi, alanyi feltételeire, a visszaigényelhető adó mértékére. Külön kiemelte a bevallásokban elkövetett tipikus hibákat, mint például a KN-kód (régebbi kifejezéssel: vámtarifaszám) és a fajtakódok helytelen használatát. Felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi adóévben a kormányzati intézkedések hatására többször változott a jövedéki adómérték és ezek megfelelő feltüntetése a bevallásokban nagyon fontos, ha el akarjuk kerülni a hiánypótlást vagy a bevallás elutasítását.