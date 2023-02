ZALAEGERSZEGI HÍREK

Közgyűlési döntések költségvetésről, buszmenetrendről, energiatakarékosságról

Március 18-tól az új menetrend szerint közlekednek a helyi buszok a megyeszékhelyen. Erről is döntött egyhangú szavazással a városi önkormányzat közgyűlése a szerdai soros ülésen – olvasható a Zalai Hírlapban. A részletekről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. A testület elfogadta a város költségvetését, 57,6 milliárd forintos főösszeggel, aminek része a 366 millió forintos állami kompenzáció az energiaköltségekre. Arról is szólt, hogy az uszoda működtetéséhez megérkezett a negyedéves támogatás, 63,8 millió forint. Tartalékként 1 milliárd forintot különített el a testület, ilyen értékűre eddig nem volt példa. A helyi iparűzési adóból 5,6 milliárd forint bevételt terveztek. Döntöttek arról is, hogy csatlakozva az országos LED-programhoz meghirdetik a lámpák cseréjét háztartások számára. Április elsejétől lehet két hónapon át regisztrálni internetes felületen, majd július-szeptember hónapokban osztják ki a lámpatesteket.

Párkapcsolatból szövetség – Bedő Imre előadása a Keresztury VMK-ban

A Férfiak Klubjának alapítója, Bedő Imre tartott előadást a Házasság hete alkalmából Zalaegerszegen, a Keresztury Művelődési Központban szerda este – tájékoztat a zaol.hu. A telt házas rendezvényen arra kereste a választ, hogy a mai modern, elvárosiasodott világban milyen mintákra van szükség ahhoz, hogy egy férfi valóban családalapító, felelősségteljes férj és édesapa legyen, ahogy azt kultúránk annak idején megmutatta. A Férfienergia, a Teremtő tűz és a Megbízható férfi című könyv szerzője 2013-ban alapította a Férfiak Klubja civil szervezetet, aminek célja a hagyományos erkölcsi értékek mentén a férfi-nő szövetség, a családok megszilárdítása.

Kiállítás a magyar Gulagról a zalaegerszegi Mindszentyneum előtt

Kiállítás nyílt a magyar Gulagról a zalaegerszegi Mindszentyneum előtt. A második világháború után rövid időn belül elkezdődött hazánkban is a táborok kialakítása. Már 1945-től tízezreket internáltak, elkezdődött a kitelepítés, 1950-re felállították a kényszermunkatáborokat. Erről, a magyarországi Gulag történetéről szól a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiállítása. A szabadtéri tárlat március 10-én délig tekinthető meg.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Három évtizede őrzik a hagyományokat a kanizsaiak

Az idén 30 éves Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete szerdán a Medgyaszay étteremben tartotta a közgyűlését. A jubileumi eseményen értékelték a tavalyi év munkáját, ismertették az idei terveket és díjakat is átadtak – olvasható a Zalai Hírlapban. Balogh László polgármester ünnepi köszöntőjében üdvözölte az egyesület tagságát. Beszédében elmondta: nélkülözhetetlenek azok a hivatások, melyek a nemzetek határait, értékeinek kereteit és a rendet őrzik. Nem pusztán az erőszak visszatartásában játszanak fő szerepet, hanem a belső értékek megőrzésében, a becsület és erkölcs megóvásában is.

A fánkfesztivál látogatói a nagykanizsai kutyamenhelyet is támogathatják

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház szervezésében február 18-án a Kanizsa Arénában tartják a 15. országos farsangi fánkfesztivált – írja a zaol.hu. Az esemény keretében a 12.30-as megnyitót követően számos kulturális és könnyűzenei program kínál kikapcsolódást a látogatók számára, akik finom fánkokat is kóstolhatnak. Ezenkívül érdemes felkeresni az "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület standját, ahol 13 órától a Kanizsai Fiatalok Közösségének tagjai adnak információt a látogatóknak arról, milyen módon támogathatják a menhelyet.

Háromszor is vezettek a kanizsai futsalosok, de nem sikerült nyerni Dunaújvárosban

Közvetlen riválisánál a megszerzett pont nem jött rosszul a Nagykanizsai Futsal Club NB II.-es együttesének, viszont így sorsa a felsőházi szereplését illetően már nem csupán a saját kezében van – tájékoztat a Zalai Hírlap. Az NB II.-es tabella hetedik helyezettje fogadta a hatodikat, ugyanakkor az újvárosiak egy találkozóval kevesebbet játszottak, szükségük lett volna tehát nagyon a három pontra a nagykanizsaiaknak. Végig kiélezett csatát vívott a két fél, s tették ezt úgy, hogy három alkalommal is a dél-zalaiak vezettek a meccs folyamán, de döntetlen lett a vége. Ezzel viszont a kanizsaiak számára nem maradt más, mint a vasárnapi, Dunaújváros–Hidegkúti SC mérkőzésre koncentrálni. A Nagykanizsa FC legközelebb február 27-én, hazai pályán fogadja a Tihanyt.

KESZTHELYI HÍREK

Motivációs előadást hallgattak a keszthelyi és kanizsai zenetanárok

Az újfajta motivációs technikák alkalmazása a zeneoktatásban címmel tartott előadást a szentgotthárdi Bene Krisztina hegedűtanár, művészetoktatási szaktanácsadó szerdán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban. Az eseményen a kanizsai zenetanárok mellett a keszthelyi Festetics György Zenei AMI pedagógusai is képviseltették magukat. Bene Krisztina szaktanácsadó a motiváció fontosságáról beszélt. Elmondta: a gyerekek számára nemcsak a zeneiskolai oktatás az egyetlen kikapcsolódási forma, hanem rengeteg lehetőségből választhatnak.

Farsang farka a Nyugat-Balatonnál

Programokban bővelkedik a farsang farkának nevezett időszak a Nyugat-Balatonnál. Az előttünk álló hétvégén számos helyszínen várják mulatságok az érdeklődőket – tájékoztat a zaol.hu. A hévízi termelői piacon szombaton 10 órakor kezdődik az asszonyfarsang, amely egy régi néphagyomány felelevenítése. A program során a nők ingyen fogyaszthatnak, s azon férfiakra is igaz ez, akiknek jut babos fejkendő, vagy maszkot húznak erre a napra. Szombaton 14 órakor indul a XXII. Keszthelyi Városi Karnevál a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének szervezésében. A hagyományoknak megfelelően a beöltözött résztvevők a Helikon Kastélymúzeumtól vonulnak a Fő térig, ahol a fűtött sátorban meglepetés gyermekprogramok várják az érdeklődőket. Ugyancsak szombaton három nyugat-balatoni üdülőfalut szolgáló gyenesdiási plébánia tart keresztény farsangi mulatságot a Kárpáti János-iskolában 16 és 22 óra között.

Megtanítja metszeni Magyarországot a MATE Kertészettudományi Intézete

Országos tavaszi metszési tanfolyamot hirdet a MATE Kertészettudományi Intézete, amelynek keretében egy időben öt településen, köztük Keszthelyen is tartanak felnőttképzéseket – tudósít a Zalai Hírlap. A különböző helyszínek egyéni gyakorlati programot kínálnak a kutatási profil és a helyi adottságok szerint. Keszthelyen elsősorban körte- és almafák állnak rendelkezésre a gyakorlásra, Soroksáron és Érd-Elvirán az almatermésűek, valamint a csonthéjasok, Cegléden a kajszi és a szilva, Fertődön pedig a bogyósgyümölcsűek metszésének korszerű módszereit ismerhetik meg a résztvevők. A tanfolyamok március második felében rövid elméleti oktatással kezdődnek, amelyen a gyümölcsfajok termőrészeivel és a metszőeszközök használatával lehet megismerkedni.