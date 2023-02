Döntöttek a sírhelyek költségeiről is 57 perce

Keszthely változatlanul támogatja a helyi vállalkozókat

A város továbbra is támogatja a helyi vállalkozásokat – fogalmazott a testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Manninger Jenő, Keszthely polgármestere, aki azt is bejelentette: a jövőben a sírhelymegváltás költsége is maximum az infláció mértékével emelkedhet.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Manninger Jenő: Csatlakozva a Petőfi 200 emlékévhez, szobrot állítatnánk a költő és keszthelyi származású felesége, Szendrey Júlia tiszteletére Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A grémium – Raffai-Réz Ildikó bizottsági elnök javaslatára –, módosította a közterületekről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletét. A sírhelyek újraváltását illetően – mint ahogyan a többi szolgáltatás esetében is – maximum „infláció körüli díjemelést alkalmazunk a jövőben”, ismertette Manninger Jenő. A testület továbbra is támogatja a keszthelyi vállalkozókat, ennek jegyében a képviselők csökkentették a téli időszakra vonatkozó területhasználati díjat, jelentette be a polgármester, hozzátéve: ezzel is segíteni szeretnék az üzleteket, vendéglátóhelyeket, „hogy nagyobb eséllyel nyitva maradjanak”. Keszthely több pályázatot bead a közeljövőben. Például a Csengey Dénes sétányon zöldterület-fejlesztést terveznek, illetve közösségi tereket alakítanak majd ki. A Balaton Fejlesztési Tanács kiírásán való induláshoz szükséges önerőt most biztosította a grémium. – Arról is döntöttünk, hogy a Reischl (korábban Sörház) utcában, a családdal együttműködve emléktáblát állítunk Reischl Imre tiszteletére, aki Keszthely történelmének egyik legjelentősebb alakja volt – mondta Manninger Jenő, majd arról beszélt: csatlakozva a Petőfi 200 emlékévhez, szobrot készíttetnek a költő és keszthelyi származású felesége, Szendrey Júlia tiszteletére. Most ennek előkészítésére kapott felhatalmazást a testülettől a városvezető. A képviselők úgy döntöttek: az önkormányzat támogatja a május 11-14. közötti, a Georgikon campus által rendezendő agroturisztikai találkozót. Az önkormányzat egymillió forintot biztosít, hogy hozzájáruljon a programhoz, „hiszen szeretnénk, ha az agroturisztika jelentős szerepet kapna az egyetemen”, szögezte le Manninger Jenő.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!