Gerencsérné dr. Berta Renátát Barbara édesanyja kereste meg azzal, hogy lányát a tanórákon felül is kifejezetten érdeklik a természettudományos tárgyak, különösen a kémia, és örömmel részt venne kutatási feladatokban is. A kérésnek eleget téve a szakember a diák középiskolai tanárnője, Dénes Sándorné támogatásával meghatározott egy előremutató lehetőséget, amelyen elindulhattak.

- Eljött a Vár utcai laboratóriumba, ahol közösen meghatároztuk a kutatási témát: alacsony költségvetésű hulladék adszorbensként történő felhasználása mezőgazdasági gyomirtószer vízből való eltávolítására - mondta Gerencsérné dr. Berta Renáta. - Vagyis mezőgazdasági hulladékot, nevezetesen szalmát használunk fel arra, hogy bizonyos szermaradványokat eltávolítsunk a vízből. Laboratóriumi kísérleteket végzett arra vonatkozóan, hogy különböző kezelésnek alávetett szalmaszálak miként távolítják el a vizsgálandó vegyületet.

Barbara a 23. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciasorozatának az Élet- és környezettudományi tematikus konferenciáján ismertette tudományos tevékenységét. A diákot elszántsága és a téma sikeressége továbbjuttatta a március 31. és április 1. között Gödöllőn rendezendő döntőbe. Utóbbi megmérettetésre is extra felkészülést várnak, hiszen látványos előadással és írott anyaggal kell bizonyítania a kutatás eredményeit.

- Egy ilyen tehetséges, szorgalmas és kitartó diáknak, mint Barbara ez nem okoz problémát - folytatta a szakember. - Főleg annak fényében nem, hogy eközben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos döntőjébe is bejutott, sőt egyéb más nemzetközi versenyek kiírásain is sikeresen szerepel. S ha ez nem lenne elég feladat, akkor a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal középiskolás diákok kutatótevékenységére vonatkozó pályázatának első fordulóján is sikeresen túljutott. Az Eötvös József tehetséggondozó táborban is szerepelt egy másik nagykanizsai diákkal, Cziráki Boglárkával együtt.

Gerencsérné dr. Berta Renáta szerint Ágoston Barbara az a rendkívül szerény, de következetes s kitartó tanuló, aki a kutatásban elmélyült tudást mutathat fel a jövőben a világ számára. Magyarországon kívül, az angliai Oxfordban kezdené el a felsőfokú tanulmányait, konkrét elképzelése is van, a kémia szerves területével foglalkozna mélyebben.