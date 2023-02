Mint azt Kámánné Szép Terézia főszervező elmondta: az önkormányzati támogatás ugyan kevesebb lett, mint előzetesen remélték, ám ennek ellenére sem maradnak el kísérő programok.

– A tervek szerint február 17-én 14 órakor hirdetjük ki „Az én farsangom” című pályázat végeredményét a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban – kezdte Kámánné Szép Terézia. – Másnap, szombaton télbúcsúztató, maszkás felvonulást tartunk a városban, majd a Kanizsa Arénában megkezdődik a fánksütő verseny. Ahogy korábban, úgy most is bármelyik standnál megvásárolhatók lesznek a fánkok. Közben népi együttesek és néptánc csoportok lépnek fel, majd a Pesti Broadway Musical Stúdió előadásában egy hamisítatlan ABBA-show következik. A díjkiosztó gálát követően is érkeznek fellépő csoportok, többek közt a Magic Ritmo és az Eraklin Táncklub is műsort ad. Természetesen gondolunk a gyerekekre is, őket arcfestés, légvár és kutyaterápiás foglalkozás várja majd.