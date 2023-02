Alig köszöntöttek be a melegebb napok, máris sokan gyufával kezdték kaszálni a gyomos területeket. Értem én, hogy gyötrelmes munka a dzsindzsát letarolni, aztán ha sikerül, valahová kéne tenni az összegyűlt nyesedéket, ami komposzt lesz, de lehet, hogy nincs is rá szükség. Szóval nagy dilemma, hamar elbillen a mérleg nyelve a gyors megoldás felé, pláne, ha szomszédok is füstbe küldik a kerti hulladékot. Ezzel gyorsan visszaalakítva széndioxiddá is azt, amit a természet megkötött. Ennyit a kertek gondos gazdáinak környezettudatosságáról. Persze az se jobb, amikor a komposztnak szánt leveleket robbanómotoros lombfúvóval terelik egybe órák alatt.