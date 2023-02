Az átlagosnál rövidebb idén a farsang, amely e hét derekán véget ér. Persze, akárcsak korábban: akadnak, akik a következő hetekben még szerveznek mulatságokat, de szerencsére a XXI. században (is) végtelen az isteni kegyelem, így hát az ötletgazdák, rendezők, résztvevők is bízhatnak az örök, boldog életben – de azért néhány Mi atyánk, Üdvözlégy meg nem árthat. S aki most összevonja a szemöldökét, mondván, avítt ez a rend – bár 40 nap diéta, egészségtudatos életmód senkit sem rongálhat, sőt! –, azok kedvéért tán nem árt felidézni, torkos csütörtökön és vasárnaponként mindent, még akár húst hússal is lehet. Ráadásul a böjtben bármiről lemondhatunk – így, netán, a bálokról, bulikról is…