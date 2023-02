Arról, hogy a pálinka milyen mértékben van jelen a magyar hagyományokban, felesleges volna vitát nyitni. Vélhetően az is közmegegyezés tárgyát képezi, hogy nem attól vált igazi hungarikummá, mert elnyerte a címet, a fogyasztási szokások és a magyar néplélek tette azzá. Valódi különlegességét pedig alkoholtartalma jelenti, mert bár vannak gyengébb változatai, de a legtöbb tradicionális, házi főzésű magyar pálinkában bizony 51-52 százalék körüli annak mértéke. Ez viszont többnyire meg is tréfálja a gyanútlan kóstolót, többször voltam már szemtanúja annak, ahogy külföldiek, például a hazánkban koncertet adó nemzetközi sztárok, első ízben próbálkoztak vele, s rögtön ki is ült arcukra a döbbenet.