Az előző évekhez hasonlóan tavaly is ötmilliárd forintot biztosított a kormány a szociális tűzifa programra, a tüzelőanyag kiosztását már az elmúlt év végén megkezdték az önkormányzatok Zala vármegyében is, február 15-ig minden érintetthez eljut a tüzelő. A program keretében több mint 2300, 5 ezer fő alatti településen mintegy 180-190 ezer rászoruló család kap a téli tüzeléshez segítséget, kiegészítést, de olyanok is vannak, akiknek ez az egyetlen lehetőségük, hogy tüzelőhöz jussanak a téli hónapokra. A rászorulók számítanak is az évről évre megérkező állami támogatásra - halljuk a falvakban, az alacsony jövedelműeknek jelentős segítséget jelent a szociális tűzifa program nyújtotta állandóság, mely az egyetlen, kimondottan szilárd tüzelőt használó háztartásoknak szánt segítség. Egyes statisztikák alapján napjainkban hozzávetőlegesen négymillió ember fűti otthonát részben vagy kizárólag szilárd tüzelővel, a fával való fűtés számos előnye miatt a társadalom minden szegmensében elterjedt.