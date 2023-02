Hogy mi köze Leonnak, Doug E. Dougnak, John Candynek, Malik Yobának vagy épp Rawle D. Lewisnak a mihályfai Czibor Zoltánnéhoz? Nos, valószínűleg az égvilágon semmi – hacsak az nem, hogy mindannyian versenyre kelnek az idővel. Nevezett urak a jamaicai bobcsapat tagjait alakítják a Jég veled! című ’93-as szenzációs vígjátékban, s e filmbéli üzenet lehetne a (komoly) mottója a most kitüntetett zalai generátorkezelőnek is, aki szolgálatával akár jelentős károktól menti meg térségének lakóit. Persze (by Máté Péter) az esőt felszárítani, vagy a szelet megfordítani ő sem tudja, de – hogy visszatérjünk a lényeghez: – Jamaica a jamaicaiaké, a jégtől meg­óvott termény pedig a miénk marad.