Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. Elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a világ figyelmét, az USA-ban még életében nagy tisztelet övezte ezért. Ezért hozzá köthető a tábori kórházakból alakuló hazai gyógyító intézmények elterjedése, így a zalaegerszegi ispotály is. A szabadságharc bukása után perbe fogták, börtönbe vetették, majd szabadulása után is annyit zaklatták, hogy először Brüsszelbe, majd Amerikába menekült, mindkét helyen csipkeverésből próbált megélni. Mindössze 37 évesen halt meg, sírhelyét New Yorkban 2018 óta emléktábla jelöli. Kossuth Zsuzsanna nevét szakképzési verseny is őrzi, kései utódai kedden gyakorlati feladatok megoldásával tisztelegtek előtte és saját tudásuk előtt.