Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, a területi védelmi bizottság elnöke elmondta: 2012 óta, önként vállalt feladatként biztosítanak tűzifát a rászorulóknak, amelyre egy gazdasági társaság adománya teremt lehetőséget, immáron egy évtizede folyamatosan. Idén egy-egy családnak 1,3 erdei köbméter kályhakész, vagyis felvágott fát adnak.

A háztartások kiválasztásában a vármegye országgyűlési képviselői, polgármesterek és a helyi közélet szereplői segítenek. Dr. Sifter Rózsa kiemelte, főként kisnyugdíjasoknak, betegséggel küzdőknek vagy kisgyermekes családoknak biztosítanak tűzre valót. Az elmúlt 11 évben összesen 760, ebből idén 62 helyszínre vittek téli segítséget.

Az 1,3 köbméter fa értéke 48 ezer forint, s természetesen a kiszállításról is gondoskodik a megyei védelmi bizottság, és a leginkább rászorulók ajándékcsomagot is kapnak, tette hozzá dr. Sifter Rózsa.

A keszthelyi átadón b-j: Nemes Klára képviselő, Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere, dr. Sifter Rózsa, Bandi Imréné és Nagy Bálint

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Nagy Bálint, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője leszögezte: mindez remek példája az összefogásnak, hiszen gazdasági szereplők felajánlásából, a védelmi bizottság koordinálásában, településvezetőket is bevonva jut el a tűzifa a leginkább segítségre szorulókhoz. Hangsúlyozta: e tekintetben is eredményes volt a mögöttünk hagyott évtized.

Túl azon, amit az állam nyújt a családoknak – például a szociális tűzifán és számos más segítségen – ez egy olyan lehetőség, ami értéket képvisel és társadalmi összefogást teremt, tette hozzá a honatya.

Bandi Imréné Marika a háza udvarán, a felaprított, zsákokban lévő fa mellett állva arról beszélt, már 24 esztendeje özvegy, a fia külföldön, az unokája a fővárosban dolgozik, bár „mindig jönnek, s amiben tudnak, segítenek”.

– Az, hogy egyedül vagyok, azt is jelenti, hogy egymagamnak kell kifizetni a villanyt, a gázt, a vizet – fogalmazott, majd elmesélte: néhány éve komoly műtétje volt, 2021-ben pedig Covid-fertőzésen esett át, ami ledöntötte a lábáról, de saját felelősségére nem ment kórházba. A tavalyi éve sem volt eseménymentes, mert stroke-ot kapott, s a bal keze azóta olyan, mintha nem az övé lenne.

– Édesanyám mindig azt mondta: kérni nem szabad, de amit adnak, el kell fogadni. Most én is így teszek, és nagyon szépen köszönöm, hogy rám is gondoltak – zárta szavait a keszthelyi Bandi Imréné.