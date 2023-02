A belvárosból új helyszínre, a „nagyparkoló” mögé költözött a buszpályaudvar, ahol korszerű utastájékoztató-rendszert is kialakítottak. Emellett a Vörösmarty utcában és a hozzá kapcsolódó területeken kitáblázott kerékpáros nyomvonalakat jelöltek ki.

Kepli József János, Hévíz alpolgármestere a termelői piacon tartott zárórendezvényen leszögezte: régóta fennálló tartozását törlesztette ezzel a város.

– E beruházás egyik fontos célja az volt, hogy a buszpályaudvar elkerüljön a fokozottan védett természeti környezetből, a tó közvetlen közeléből, ami eddig akadálya volt például annak, hogy az UNESCO egyáltalán tárgyaljon a várossal arról, hogy a gyógytó esetleg helyet kapjon a világörökség kulturális örökség kategóriájának helyszínei között – mondta el a politikus. – Mivel elhárult ez az akadály, a későbbiekben már sokkal jobb esélyekkel tudunk pályázni e címre.

Kepli József János: E beruházás egyik fontos célja az volt, hogy a buszpályaudvar elkerüljön a fokozottan védett természeti környezetből

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Emellett a közelmúltban megújult a Széchenyi, az Ady és a Vörösmarty utca, a nagyparkoló és a termelői piac, a belváros átalakítása pedig a Schulhof sétánnyal és a gyógyhelyprojekttel folytatódik – emlékeztetett Papp Gábor polgármester, hozzátéve: mindemellett Egregyen kálvária is készült a közelmúltban.

– Azon terv alapján haladunk, amit korábban, évekkel ezelőtt eldöntöttünk – emelte ki a városvezető. – Ebben persze lehetnek csúszások, és vannak olyan projektek is, amiket újra kell gondolni, de ha végigvesszük, mi történt, ide számítva az egregyi városrészt és a sportinfrastruktúra-fejlesztést is, akkor látható: az elmúlt bő egy évtized alatt tízmilliárdos nagyságrendben érkezett fejlesztési forrás Hévízre, amiből a város nagy része megújulhatott.

A most hivatalosan is átadott beruházás egyik fontos célja a fürdőváros déli részének kerékpárosbarát fejlesztése volt annak érdekében, hogy a városi szolgáltatások és turisztikai attrakciók két keréken is elérhetőek legyenek. E téren a jövőben további projekteket tervez a fürdőváros.

A most átadott beruházás részeként a Vörösmarty, Ady és Sugár utca által határolt területen úgynevezett irányhelyes kerékpárutat építettek. Ennek révén most már két keréken is biztonságosan megközelíthető az óvoda és a Bibó-gimnázium, illetve a belváros további útszakaszain felfestett, kitáblázott kerékpáros nyomvonalsávot jelöltek ki. Emellett a közösségi közlekedés terén is előrelépett a település az új buszpályaudvar kialakításával – összegzett Papp Gábor.