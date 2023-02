Bíró László nyugalmazott rendőr ezredes a kanizsai egyesület elnöke értékelte a tavalyi év munkáját, a beszámolóból kiderült: eredményes évet zártak, hiszen a munkatervükben foglalt terveiket kivétel nélkül megvalósították. Ezek közül kiemelte: rendhagyó módon ünnepelték április 20-án a rendőrség napját, hiszen egy Szent György domborművet állítottak a kanizsai Rendőrkapitányság épületének bejáratánál. De az ernyőszervezeteik, így a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) és a Veterán Rendőrök Országos Szövetsége (VROSZ) találkozóin is rendszeresen részt vettek. Emellett sok támogatást kaptak Nagykanizsától és Letenyétől, illetve bázisuktól a Honvéd Kaszinótól.

- Az idei év különleges, hiszen fennállásunk 30. jubileumát ünnepeljük, ezért harminchárom különféle programot és foglalkozást állítottunk össze az évre – fogalmazott Bíró László. – A sok elfoglaltság mind erősíti a közösségünket, s még jobban összekovácsolja a társaságot, mellyel nyugodt szívvel állíthatjuk a város egyik legaktívabb nyugdíjasokat tömörítő egyesülete vagyunk.

A szervezet fennállásának három évtizede kapcsán az elnök hozzátette: az akkori Nagykanizsai Határőr Igazgatóság nyugállományú tagjai kezdeményezésére 42 fővel 1992. október 29-én alakultak meg. A vezetőség gondoskodott a nyugdíjas határőrök szabadidős elfoglaltságáról, és a hagyományok ápolásáról. Mivel a határőrségi utánpótlás bázis megszűnt, ezért 2014-ben megszólították a térségben élő nyugállományú rendőröket, hogy csatlakozzanak. Az integráció nemcsak az aktív állománynál következett be, hanem az egyesületünkben is, s jelenleg 108 fő alkotja a tagságot. Két évvel később együttműködési megállapodást kötöttek a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, melynek gondoskodási körébe tartoznak egyesületünk tagjai. Ez alapján olyan pénzügyi, anyagi és erkölcsi támogatásban részesül az egyesületük, mely országos viszonylatban is példaértékű.

Balogh László polgármester ünnepi köszöntőjében üdvözölte az egyesület tagságát. Beszédében elmondta: nélkülözhetetlenek azok a hivatások, melyek a nemzetek határait, értékeinek kereteit és a rendet őrzik. Nem pusztán az erőszak visszatartásában játszanak fő szerepet, hanem a benső értékek megőrzésében, a becsület és erkölcs megóvásában is.

- Az egyesület harminc éves fennállása kapcsán a társadalmat védő bajtársi jellemet is ünnepeljük – folytatta a városvezető. – Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy egykor Kanizsa az öt laktanya városa volt. Most elérkezett az idő, hogy új történetek szülessenek. Ehhez pedig szükségesek a régi sztorik, a bajtársak, a példaadó élethivatások és azok a közösségek, melyek ezeket őrzik.

Majd a Nagykanizsa és Letenye önkormányzata, valamint a Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete, a BEOSZ és a VROSZ is díjakat, elismeréseket adott át a résztvevőknek, illetve a szervezeteket támogató civileknek.