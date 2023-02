A szombat 9 órakor gólyalábazással indul, mely egész nap várja az érdeklődőket, akik Pálfi Dénes könyvtáros segítségével megtanulhatják az alapokat. Az intézmény célja, hogy minden kanizsai megtanuljon gólyalábbal közlekedni. Főként az alsó tagozatos gyerekeknek jelent szórakoztató foglalkozást a 10 órakor kezdődő Mesés papírszínház, melyet Majorné Virág Adrienn vezet. A papírszínház a mesehallgatásnak és a mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Amennyiben lehetőség van rá, a történethez tartozó kérdésekre is válaszolhatnak a diákok az azolo.hu internetes oldalon. A felnőtteket 11 órától Kardos Ferenc és Tábori Zita könyvtárosok várják a Tarnóczky klubban, ahol kanizsai barangolásokra nyílik lehetőség az új könyvtári adatbázisaikban, az Arcanumban. Arra is van lehetőség, hogy az adattárat gazdagítsák a látogatók. Ehhez olyan fotóra van szükség, melyen látszik a város, a volt munkahely, vagy városi rendezvényen készült. Ha régi emléke van egy-egy régi dokumentumukhoz, azt is szívesen lejegyezik, megőrizik, így gazdagítva a helytörténetet a jövő generációja számára. Ezután pedig 12.15 órakor Benke Dániel könyvtáros invitálásával virtuális történelmi utazáson vehetnek részt a látogatók.