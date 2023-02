Mint dr. Kostyál László igazgató érdeklődésünkre elárulta, az állandó kiállításaik sora az év közepétől újabbal bővülhet. Erről előzetesen annyit, az órák szerelmesei már készülhetnek a ritkaságokra. Négy időszaki kiállítást is terveznek ez évre. Repertoár - Az ellentétek harmóniája címmel Zoób Kati munkáit mutatják be. Erősítik kapcsolatukat a krosnói Kézműves Múzeummal, ennek egyik eleme lesz Miroslaw Rymar grafikus, plakátművész bemutatkozása szeptemberben. Abban a hónapban Németh János kerámiái lesznek láthatók Krosnóban. A múzeum saját gyűjteményéből rendezik meg októberben a Női sorsok című tárlatot.

Három konferencia is szerepel az idei tervekben: a pálos kolostorok kutatásának eredményeit taglalják; itt tartja szakmai fórumát a Magyar Múzeumi Történész Társulat, a MAMUTT; a Hevesi Sándor Színház alapításának 40. évfordulójára szervezett színháztörténeti konferenciához is kapcsolódik a Göcseji Múzeum. Emellett kiveszik részüket a közgyűjteményi szakmai napból is, amit idén a Balatoni Múzeum rendez.

Szólt arról is, hogy sikert aratott a Múzeumi kerengő, az első gyertyafényes tárlatvezetés szerdán volt, a következőt február 14-én, Bálint-napkor tartják, ekkor a szerelem lesz a vezérfonal. Március 22-én pedig a közlekedést járják körbe gyertyákkal a kézben, és a folytatása következik. Akárcsak a Múzeumi estéknek, amelyben március 8. Béres Katalin történész-főmuzeológus az Arany Bárány Szállóról tart előadást. Ez követi március 29-én Erős Krisztina történész-muzeológus, aki a zalaegerszegi vendéglátásról szól. Ezek az előadásokat a múzeum a YouTube csatornáján is lehet követni.

Bővül nyári táboraik kínálata, a régészet, kézművesség mellett a helytörténet iránt érdeklődők is találnak maguknak elfoglaltságot.

Ebben az évben öt kiadványt jelentetnek meg. A hónap végén lesz kézbe vehető a Zalai Múzeum 26. kötete. A Zalai Kismonográfiák folytatásaként jelenik A pölöskei vár története dr. Vándor László tollából. A pálos-év eredményeit taglaló konferencia anyaga nyomtatásban is megjelenik, az Elődeink élete kiállításhoz pedig tárlatvezető füzet készül, valamint megjelenik Megyeri Anna: A lakókörnyezet változásai Zalaegerszegen a 20. század első felében című munkája.

A falumúzeumi újdonságokról Varju András szólt. Hamarosan gyümölcsaszalóval gazdagodnak, amit különböző foglalkozásokon is hasznosítanak. Ezen kívül magaságyásokat terveznek a falumúzeumba, ezeket gyerek és felnőtt közösségeknek ajánlják majd, a feltételeket később ismertetik.

A mindszentyneumi programokról a tagintézmény-vezető, Csengei Ágota beszélt. A Természettudományi Múzeum jégkorszakról szóló időszaki kiállítása február 20-án nyílik és április 25-ig lesz látható.

Több nyári tábort terveznek, szeptemberben pedig a Mária-évhez csatlakozva a zarándoklat egyik helyszíne lesz Zalaegerszeg.