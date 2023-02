Lendván, a Galéria és Múzeumban No Border Wine elnevezéssel szombaton gasztrokulturális fesztivált rendeznek. A programban 14.45 órától a Call It Ambar című filmet mutatják be, majd 16 órától borkóstolóval folytatódik a rendezvény. Gregor Vrhunc alkotásaiból kiállítás nyílik. A zenei aláfestésről DJ Monday gondoskodik.