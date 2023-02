ZALAEGERSZEGI HÍREK

A geotermikus energia használatáé a jövő – szakmai roadshow Zalaegerszegen

Zalaegerszeg volt az első állomása a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága országos roadshow-jának, amely során az újrahasznosítható geotermikus energiáról esett szó – tudósít a Zalai Hírlap. A programra többek között vállalkozók, hivatal- és településvezetők érkeztek, akik az általános ismertető mellett a jogi háttérről és a földtani jellegzetességekről kaptak tájékoztatást. A fórumon elhangzott, hogy március elsejével új jogszabályi keretek vonatkoznak a geotermikus energia kinyerésére és felhasználási lehetőségeire. A szakemberek rámutattak, Zala vármegye kedvező természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik, érdemes tehát elgondolkodni a lehetséges projektekről, a geotermikus energia hasznosításáról.

Forgalomkorlátozásokra kell számítani őszig Zalaegerszegen, a Kosztolányi utcában

Jó ütemben halad az építkezés Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb részén, a Kosztolányi utcában. A tavaly novemberben indult és az idén év végéig tartó beruházásnak köszönhetően két ütemben újul meg, háromsávosra bővül és kétirányúvá válik az utca, mondta a zaol.hu hírportálnak Bali Zoltán alpolgármester. A közelmúltban elkezdték a színháztól délre a csapadékcsatorna rekonstrukcióját, ami érinti a Három Kívánság étterem előtti buszmegállót is, ezért két hónapon át a kormányhivatal épülete előtt lesz az ideiglenes megálló. Ezzel párhuzamosan várhatóan márciusban elkezdődik a Hunyadi utcától a színház előtti részig a szennyvízcsatorna rekonstrukciója is. A Mártírok és a Petőfi utcában használt modern bélelési technológiát használnak majd, így nem kell felásni az egész csatornarendszert. A napokban kamerázzák és mossák végig ezeket a csatornákat, így előfordulhatnak részleges lezárások a Hunyadi utca és a Béke utca közötti szakaszon, az ottani parkolósáv csak korlátozottan lesz elérhető.

Kiválósági ösztöndíjat kaptak a gazdálkodási kar hallgatói

Hosszú évtizedek hagyományához illő magas színvonalú pályázatokkal jelentkeztek a gazdálkodási kar hallgatói a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági ösztöndíjára. Ezt dr. Németh István, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ főigazgatója, stratégiai rektorhelyettese fogalmazta meg szerdán azon ünnepségen, amelyen az idei tanévben nyertes hallgatóknak átadták az ösztöndíjjal járó oklevelet és ajándékot – olvasható a Zalai Hírlapban. Dr. Palányi Ildikó megbízott dékán, tanszékvezető arról beszélt, hogy amióta a Gazdálkodási Kar a Pannon Egyetem részeként működik, tehát 2020 szeptemberétől már 25 hallgatójuk nyerte el az MNB Kiválósági Ösztöndíjat.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Díjazták a munkatársakat a Dél-zalai Víz- és Csatornamű ZRt.-nél

A Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által alapított Dél-zalai Vízmű ZRt.-ért díjakat adta át csütörtökön a cég munkatársainak Cziráki László leköszönő vezérigazgató a szolgáltató irodaházában – írja a zaol.hu. Az elismerést két éve, a cég fennállásának 105. születésnapján alapította Cziráki László. A vezérigazgató elmondta: a vállalatnál 210 kolléga dolgozik, közülük azok kapnak díjat, akik évtizedek óta kiemelkedő szakmai munkát végeznek és lojalitásukról bizonyságot tettek. Elismerésben részesült Bogdán Tamás energetikai, fenntartási és vízmérőjavító csoportvezető, Fábics István controlling és informatikai osztályvezető, Fadgyas László földmunkagép- és hasonló könnyű- és nehézgépkezelő, Gáspárné Kollár Lívia laboratóriumvezető, Kele Jánosné pénzügyi ügyintéző, Niklesz László megbízott nagykanizsai vízellátási üzemvezető és Szerecz Gábor szennyvíztisztítótelep-kezelő.

A kilencvenéves becsehelyi származású Mária nénit köszöntötték

A becsehelyi származású Tóth Miklósné Mária néni január 23-án töltötte be 90. életévét. A Nagykanizsán, idősebb lányánál élő hölgy ebből az alkalomból Both Pétertől, az önkormányzat szervezési ügyintézőjétől vehetett át oklevelet – tudósít a zaol.hu. A néni jó egészségnek örvend, mint megtudtuk, minden nap elolvassa a Zalai Hírlapot. Három gyermekével, nyolc unokájával és hat dédunokájával ünnepelte a jeles születésnapot.

Fafúvósok koncertje a kanizsai zeneiskolában

A nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI növendékhangversenyén Fekete Melinda Zsófia fafúvó szakos növendékei álltak színpadra szerdán. Ezúttal 13 tehetséges fiatal játszott furulyán, szaxofonon és klarinéton – olvasható a Zalai Hírlapban. Az intézmény vezetője, Baráth Adrien a koncert előtt elárulta: már hagyomány, hogy minden tanévben a tanszakok, illetve a tanárok szerveznek egy koncertet, melyen a tanítványok lépnek a színpadra. Az iskolákkal ellentétben náluk nincsenek korosztályhoz igazított osztályok, a tanárok által felkészített növendékek alkotnak egy csoportot. A gyerekek az órák alkalmával nem találkoznak, ám egy ilyen fellépéskor meghallgathatják, épp hol tart a társuk, és persze a szülők is láthatják őket szerepelni.

KESZTHELYI HÍREK

Sármellék felkerülne a fesztiváltérképre

A tágabban értelmezett, zalai településeket is felölelő Lesencevidék EKF programjairól, lehetőségeiről egyeztettek polgármesterek és a községek kulturális szakemberei e mikrorégió legnyugatibb pontján. A sármelléki tanácskozáson Egyed Enikő projektkoordinátor a kilenc települést felölelő térség idei tervei kapcsán elmondta: az Európa Kulturális Fővárosa-programban nyolc művészeti, két úgynevezett pajta- és két miniprojektet terveznek. E közösséghez Zalából Sármellék és Vindornyafok tartozik, illetve több közeli „szomszéd”, például Balatonederics és Hegymagas. Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója a tanácskozást követően a Zalai Hírlapnak arról beszélt, a Bakony fővárosához 116 Balaton körüli település csatlakozott az EKF-projektben. Horváth Tibor, Sármellék polgármestere elárulta, a község augusztus 4-6. között a HangArt fesztivállal csatlakozik a kulturális sorozathoz, amely a repülőtér régi hangárjainál képzőművészeti alkotótáborral készül, amihez gazdag könnyűzenei programsor is kapcsolódik, a zárónapra pedig országos néptáncgálát terveznek.

Színművészek Petőfi estje Keszthelyen: Világosságot!

A magyar kultúra napján a Fejér György Városi Könyvtárban adta elő Bellus Attila és D. Varga Ádám színművész a 200 éve született Petőfi Sándor költeményeiből Világosságot! címmel összeállított, zenével kiegészült műsort – tájékoztat a Zalai Hírlap. A verskollekciót erre az alkalomra készítette a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze, D. Varga Ádám, aki a 2022-es Közel a jóhoz című produkciót és a nemrég bemutatott Bánk bán átiratot is jegyzi rendezőként. A műsorban kilenc költemény jeleníti meg a filozofikus, a hedonista, a borissza Petőfit, de nem maradt ki a szerelmes és forradalmár Petőfi Sándor sem. A műsort kibővítve Szilvágyon is előadják március 15-én, de máshova is szívesen elviszik a produkciót, ahol a költőre emlékeznek

Jegesedik a Balaton, de korcsolyázni még nem lehet

Bár a vízi madarak vígan tapicskolnak a hártyásodó Balaton jegén, nem tanácsos, hogy bárki utánozza a kisebb és nagyobb testű tollasokat. Az Időkép tájékoztatása szerint a néhány napja tartó hideg éjszakáknak és a lencsendesedett szélnek köszönhetően a partmenti részeket jég borítja, ám összefüggő vastag jégtakaró még szemmel láthatóan nincsen. Több helyen -10 fokosak voltak az éjszakák, így valóban megindult a jegesedés, de vasárnapra már újra nulla fok felett valószínűsíthető a hőmérséklet – írja a zaol.hu