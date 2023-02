A Rendőrségi Igazgatási Központban 2023. február 15-én megrendezett ünnepélyes eseményen dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány a több évtizedes szakmai munkája elismeréseként Kossuth kard tárgyjutalmat adományozott dr. Horváth István nyugállományú r. ezredesnek.

Dr. Horváth István a Keszthelyi Rendőrkapitányságon nyomozóként kezdte hivatásos pályafutását. Szolgálatot teljesített a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, majd a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon főnyomozóként folytatta tovább munkáját. Részt vett a Pacsai Rendőrörs megalapításában, amit két évig vezetett is. 1997-től a Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője volt. 2012-ben lett a Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, amely pozíciót 2020. június 30-ig töltötte be. Ezt követően a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon folytatta a munkáját, ahol szervezetfejlesztéssel foglalkozott egészen 2023. január 31-i nyugállományba vonulásáig.

Pályafutása során több alkalommal ismerték el dr. Horváth István munkáját. Többek között az „Év zalai rendőri vezetője” címet is átvehette, de részesült a „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjban is, valamint Zalaszentgrót és Keszthely városok szolgálatáért okleveleket is megkapta.