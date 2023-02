– Megalakulásunkkal azt tűztük ki célul, hogy a Nagykanizsán és környékén gyermeket egyedül nevelőknek segítő szolgáltatást nyújthassunk – mondta. – Ezennel is hangsúlyozom, hogy várjuk és fogadjuk az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat és a velük közösséget vállalókat, vagyis mindenkit. Az „egyszülőség” egy sajátos élethelyzet és mindenképpen védőhálót érdemel. Szándékunkkal, terveinkkel, programjainkkal a társadalomnak egy olyan rétegén szeretnénk segíteni, akiknek különösen szükségük van a megértésre, a jó emberi hozzáállásra, a jó szóra. A közösségünkben a szeretet, a becsület, a megbízhatóság értéknek számít – legyen jó ide tartozni. Támogató közeget kívánunk biztosítani a gyermeket egyedül nevelőknek.

Az egyesület vezetője úgy érzi ebbe a helyzetbe általában nem a maguk választása alapján kerülnek az emberek. Mondjuk: valaki más magatartása, valaki más döntése útján vagy akár haláleset kapcsán. Sokszor hosszú ez az út, de van, hogy hirtelen következik be. Jöhet elképesztő fájdalom, trauma, stressz, aminek komoly következményei is lehetnek. Kapaszkodó kell. Mi lehet a kapaszkodó? – egy csoport, egy közösség feltétlenül. Főként, ahol olyan, vagy hasonló emberek vannak, mint az érintett ő maga. Ahol biztatást kap, hogy a gödörből ki lehet jönni, mert a csoportban ott vannak azok is, akiknek már sikerült.

– Mi több, szakembertől is lehet hiteles segítséget kapni – folytatta. – Dr. Bedő Ildikó pszichiáter értékes előadásán például a krízisek, zavarok, feldolgozatlan helyzetek megoldásához nyújtott segítséget. A jogi tanácsadás terén hozzám lehet fordulni. Felnőtt és gyermek rendezvényeink tartására a HSMK-ban kaptunk ingyenes lehetőséget. Tavaly az önkormányzattól egy kis támogatásban is részesültünk a programjainkhoz. Az idén is tervezünk kézműves foglalkozásokat gyermekeknek, szabadtéri eseményeket, de felnőttek részére hasznos előadásokat is.

Dr. Németh Györgyi ugyanakkor a nehézségekről is beszámolt. Korábban már sikerrel szerveztek évkezdés előtti ingyenes korrepetálást a Halis-könyvtárban. Viszont a tavaly augusztus közepétől hirdetett tanagyag felfrissítő, iskolára hangoló felkészítésre alsó tagozatos és felső tagozatos gyermekek közül mindössze ötöt regisztráltak. Bizony ez nagyon elszomorította. Viszont eldöntötte: nem tágít a gyermekek ingyenes korrepetálási lehetőségének megteremtésétől. Kuti Márta egyesületi tagjukkal néhány hete felkeresték a Batthyány-gimnázium igazgatóját, Györek Lászlót, aki együttműködést ajánlott: a középiskolások közösségi szolgálatuk részeként korrepetálhatják a gyerekeket. S ebben szerencsére partner a Nagykanizsa Szakképzési Centrum is.

– Nagy eredményünknek tartjuk, hogy eredményesen zárult a karácsony előtti adománynapunk a Jézus Szíve Plébánia közösségi házában – tette hozzá. – Az egyesület több magánszemélytől és cégektől is kap minőségi ruhaneműket és egyéb háztartási eszközöket, melyek a nélkülözőkhöz jutnak. Hittel és reménnyel továbbra is bízom abban, hogy jószolgálati, ambiciózus terveink nyitott szívekre találnak itt Nagykanizsán. Nemes gondolat ez, küldetés, vagyis az élet szülte szükség – és, mindnyájunk által ismert, tudott, hogy egy ilyen kezdeményezésnek társadalmi szükségessége van.