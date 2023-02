A tűzoltási feladattal megbízott szervezeteknél és a tűzoltóságok állományában a 18-19. században jelentek meg az első, kifejezetten tűzoltási feladatra épített járművek. Ezek a kor színvonalának megfelelően lóvontatású szerkezetek voltak. A murakeresztúri kocsifecskendőt vélhetően a múlt század elején gyártották Sopronban.

Tislerics Antal, az egyesület parancsnoka és összetartója mesélte el a lóvontatású kocsifecskendő, a köznyelvben tűzoltószekér történetét.

- Az egyik faluban használták ezt az eszközt valamikor, majd Nagykanizsára került az ott működő Veterán Tűzoltóautókért Egyesület által. A MÉH-telepre szállítás elől mentettük meg, utána egy ideig nálam hányódott, majd egyszer lekezeltem, hogy teljesen ne menjen tönkre, aztán félretettem, hogy majd valamikor rendbe tesszük. Ennek már vagy tíz éve – foglalta össze a tűzoltóeszköz történetét Tislerics Antal. - Aztán a sors összehozott Csáktornyán azzal az emberrel, aki új kocsiszekereket gyártott, ezzel előremozdult az eszköz sorsa, ő legyártotta hozzá az új kerekeket. Majd megint évek teltek el, és most, idén januárban fogtunk neki a felújításnak. Nem fűztem nagy reményt a rendbe tételhez, de az egyesület minden tagja eljött segíteni, egy kicsit hozzátettek mindannyian, festettek, gyalultak, políroztak, és így közös erővel sikerült rövid idő alatt eredeti állapotában, az eredeti alkotórészekkel helyreállítani a kocsifecskendőt.

A kézi pumpás szerkezet ma is működőképes Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A kézi pumpás szerkezet ma is működőképes. Tislerics Antal elmondta, hogy az egyesület tagjai kijárnak Horvátországba kocsifecskendő versenyre, ott a hasonló típusú eszközöket nagy becsben tartják. Legközelebb már ők is benevezhetnek a járművek szépségversenyére és bízik benne, hogy díjat is nyernek.