Balaicz Zoltán polgármester utalt rá, hogy a Kovács Károly városfejlesztési program támogatásával a jövő év végéig 91 helyszínen zajlottak, zajlanak utak, járdák, parkolók felújítása. Emellett az önkormányzati cégek eszközbeszerzéseit, telephelyeik korszerűsítését is támogatni lehet ebből a programból.

Szilasi Gábor önkormányzati képviselő arról számolt be, hogy a Budai-völgyi utca lakói többször jelezték vízelvezetéssel kapcsolatos gondolatokat. Emellett szóvá tették, hogy a szűk utcában nehézkes a közlekedés, két autó nem fér el egymás mellett, mindezek dacára a gyorshajtás sem volt ritka. Ez utóbbi ellenszereként 2020-ban forgalomlassítót, fekvőrendőrt telepítettek. A többi panasz orvoslását szolgálja, hogy a csapadékvizek okozta kimosódások megakadályozására a felújított útszakasz déli oldalán kiemelt szegélyt építettek be 165 méter hosszúságban. A járművek könnyebb kerülésére kitérő épült az útburkolat Alsóerdei út felőli szakaszán, valamint az ív szélesítése érdekében betonba rakott terméskő ívkorrekció épült mintegy 44 méteren. A felújítás részeként 95 méter hosszban a Budai-völgyi út burkolatát is teljes szélességben aszfaltozták. Hasonló módon felújították a Budai-völgyi útról nyíló 80 méter hosszú zsákutcát is.