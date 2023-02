ZALAEGERSZEGI HÍREK

A Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny zalai döntője a vármegyei kórházban zajlott

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2022 őszén első alkalommal hirdette meg a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyt, melyhez 42 intézmény csatlakozott országosan, 592 fő tanuló töltötte ki az első forduló feladatlapját – olvasható a Zala Hírlapban. A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban kedden zajlott Zala vármegyei döntőn beteg nélküli gyakorlati szituációs feladatot oldottak meg a versenyzők, és az ehhez tartozó tevékenységeket mutatták be szimulációs eszközök használatával. Zala vármegye négy egészségügyi szakképző intézményéből érkeztek a résztvevők. A 19 induló közül a legjobbnak Vajda Vanessza Szimonetta bizonyult, aki a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (SzC) Zsigmondi Vilmos Technikumának a tanulója. Második helyen végzett a zalaegerszegi SzC Deák Ferenc Technikumában tanuló Zsédely Vivien Zsaklin, a harmadikon pedig Szabó Imola, a ZSzC keszthelyi Asbóth Sándor Technikum növendéke. Az országos döntőt márciusban rendezik Budapesten.

Hetven facsemetét ültettek Zalaegerszegen

A város klímastratégiája részeként újabb fasorral gyarapodott Zalaegerszeg – tájékoztat a zaol.hu. A MOL-Új Európa Alapítvány Neked Zöldül programban 70 magas kőrist ültettek el a Városgazdálkodási Kft. munkatársai a Göcseji út és a Landorhegyi út 22/B határolta területen. A VárosFa program nevű kezdeményezés az Agrárminisztérium, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és az Országos Erdészeti Egyesület közreműködésével indult el 2022 tavaszán. A programban idén 7000 fát ültetnek el országszerte. Ehhez csatlakozott Zalaegerszeg is, és Bognár Ákos önkormányzati képviselő javaslatára kerültek az új fák a forgalmas Göcseji úti járda, illetve kerékpárút mellé a Csertán utcai zebrától a városközpont felé eső szakaszon.

Csatornacsere a Lépcsősor utcában

Zalaegerszeg közműhálózatának jelentős része elöregedett, legalább negyven-ötven éves, emiatt felújításra megérett. A Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) által támogatott beruházásokban a városban 28 helyen zajlik az ivóvíz- és szennyvízhálózatok rekonstrukciója. Ezek egyike a Lépcsősor utca, ahová gyakran járnak a közműszolgáltató szakemberei a dugulások elhárítására, mert az Átalszegett utca 23-33. közötti házakból érkező szennyvíz útja nem akadálytalan az elöregedett csövekben, és pár éve beszakadás miatt már cserélni kellett egy kisebb szakaszt. Mint Bognár Ákos, a településrész önkormányzati képviselője elmondta, a 99 millió forint bruttó költségű munka 70 százalékát a KEHOP finanszírozta: új vezeték épült 576 méteren, elhelyeztek 26 tisztítóaknát – olvasható a Zalai Hírlapban.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Sok a vakfolt a nagykanizsai büdzsé tervezésében

A költségvetés tervezését időben elkezdte a városvezetés, ám akadnak hátráltató tényezők is, számos projekt esetében ugyanis, nem lehet tudni, hogy mennyi önerővel számoljon az önkormányzat – mondta minap tartott sajtótájékoztatóján Balogh László polgármester. Mint elhangzott: a kormány az elmúlt években több mint 2.5 milliárd forinttal támogatta a város költségvetését, s vélhetően nem szakad meg ez a tendencia az idén sem, ám a büdzsé tervezése során sajnos vakfoltok is akadnak. Két elnyert pályázata is van az önkormányzatnak, melyeket az idei évben mindenképpen meg kell valósítani. Éppen ezért fontos lenne tudni, hogy a két projektet bonyolító Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. milyen költségekkel kalkulál, azaz mekkora önerő szükségeltetik a beruházásokhoz. Balogh László hozzátette: levélben kér tájékoztatást a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft-től, így talán sikerül előre haladni a költségvetés tervezésében.

A kanizsai Zrínyi-iskola sportos képzései mutatkoztak be a Kanizsa Arénában

A Zrínyi Miklós Általános Iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nagykanizsa legrégibb általános iskolája mutatkozott be azoknak, akik január 28-án ellátogattak a Kanizsa Arénában tartott rendezvényükre – számolt be a zaol.hu hírportálnak Faller Zoltán intézményvezető. Az intézmény egyik specialitása a Zrínyi Sport- és AirTrack Akadémia, ami lehetővé teszi, hogy a mindennapos testnevelést 1-4. osztályban differenciált foglakozás keretében, hatékonyabban végezzék. Négy sportágban a sportegyesületekkel szorosan együtt dolgozva, külön csoportokban foglalkoztatják a tanulókat a pedagógusok irányításával.

Mackókiállítás nyílt a kanizsai Pipitér Tagóvodában

Mackókiállítás nyílt hétfőn a Pipitér Tagóvodában. Másfélszer annyi, 250 darabnál is több plüssállatot gyűjtöttek a gyerekek és szüleik az óvoda felhívására, mint egy évvel ezelőtt – tudósít a Zalai Hírlap. A kiállítás megtekintésével a gyermekek eddig, a medvékről szerzett ismereteiket rendszerezhetik, hiszen tematikus kiállításról van szó, ahol a medvefajták, élőhelyeik, táplálkozásuk is megjelenik, izgalmas és látványos életképek formájában, mely így kiegészíti, megerősíti a gyermekek tudását. A csoportokban medvékről szóló verseket, mondókákat, meséket elevenítenek fel, barlangot, mackóbábot készítenek.

KESZTHELYI HÍREK

A Gyenesdiás szolgálatáért járó díjat ezúttal ketten vehették át

A település szolgálatáért adományozott kitüntető címet ezúttal ketten vehették át Gyenesdiás évindító fogadásán – olvasható a Zalai Hírlapban. Jankó Rozália a közös önkormányzati hivatalban végzett több mint három évtizedes, példaértékű munkásságáért, szakmai alázatáért és felkészültségéért kapta a díjat. Közigazgatási pályafutását Keszthelyen kezdte 1982-ben, majd Hévízen dolgozott, 1991-től nyugdíjazásáig, több mint 30 éven át pedig a gyenesdiási hivatal adócsoportjának munkatársa volt. Gyenesdiás kitüntető címét Hársfalvi György nyugalmazott kultúrház-igazgató is átvette. Méltatásában elhangzott: az intézmény magas színvonalú irányítása mellett a nagyközség művészeti és közösségi életében példaértékű munkát végzett, segítve és támogatva a település kulturális csoportjait. Részese volt több monográfiakötet előkészítésének, tavaly pedig az ő szerkesztésében jelent meg a kilencedik, Gyenesdiás művelődéstörténetét bemutató vaskos kiadvány.

Beiskolázási film készül a Ranolder János katolikus iskolában

Filmforgatás helyszíne volt hétfőn a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola – tájékoztat a zaol.hu. A leendő elsősöknek és szüleiknek szóló alkotásban ezúttal az intézmény diákjai voltak a főszereplők. Őry Gábor direktor és Szabó Andrea igazgatóhelyettes irányításával mintegy húsz fiatal kalauzolja végig az iskolán a majdani virtuális látogatót, bemutatva a sport- és szabadidős lehetőségeket, az épület rejtett zugait, s a néző egy-egy órába is bepillantást kaphat. A hetedikesek biológia stúdiumán még a Samu névre keresztelt csontváz is előkerült, a kápolnában pedig a gyerekek együtt imádkoztak Tál Zoltán lelki igazgatóval, a Fő téri templom plébánosával. Az alkotást a Ranolder közösségi felületein és nyílt napjain láthatják majd az érdeklődők, például a szombati ovis programon, amelyen 10 órától mozgásos, játékos, vidám feladatok és a leendő első osztályos tanító nénik várják az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket.

Országos irodalmi pályázaton nyert első díjat dr. Csider Sándor

Egyik novellájával első helyezést ért el, egy másikért pedig különdíjat kapott az Aquinói Szent Tamás Keresztény Közéleti Műhely országos irodalmi pályázatán dr. Csider Sándor író-költő, a szombathelyi egyetem egykori tanára, aki nyugállományba vonulása óta Zalában, Keszthelyen él. Az írásait 150 pályamű közül sorolták a legjobbak közé. Verseket és prózákat egyaránt vártak a jelentkezőktől, Dr. Csider Sándor két novelláját küldte el felhívásukra – írja a Zalai Hírlap.