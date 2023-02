Eredményes évet zárt Lentiben a városi könyvtár

Eredményes évet zárt tavaly a városi könyvtár, hisz jelentősen emelkedett a beiratkozott olvasók száma és több, a közösséget érintő újdonsággal is bővült a szolgáltatások száma – olvasható a Zalai Hírlapban. Lapath Gabriella, a Városi Könyvtár Lenti vezetője elöljáróban elmondta, elsődleges céljuk volt, hogy a pandémia ideje alatt elmaradt látogatókat visszacsábítsák. A beiratkozott olvasóik száma 11 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami közel 100 főt jelent. Az új beiratkozott olvasók elsősorban a 0-14 és a 14-18 évesek korosztályából kerültek ki, számszerűen igazolva a körükben folytatott könyvtár- és olvasás-népszerűsítő tevékenységünk eredményességét.

Esküvői fényképekből nyílik kiállítás

Esküvői fotókból rendez kiállítást a február 12-én kezdődő házasság hete apropóján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár- tájékoztat a zaol.hu. A tárlat február 13-tól lesz látható a könyvtárban. A kiállítást eredetileg már 2021-ben szerették volna megrendezni, ezért közzé is tettek egy felhívást fotók gyűjtésére, ám a pandémia miatt akkor csak virtuális térben mutathatták be a helyben élő vagy helyi kötődésű lakosok által beküldött fényképeket. A kiállítás még szervezés alatt áll, így továbbra is van lehetőség csatlakozni hozzá, azaz még mindig vár esküvői fotókat az intézmény.

Ismét elindult a tűzifaakció Zala vármegyében

Gellénházán kedden délelőtt a sajtó jelenlétében adták át az 1,3 köbméter tűzifát Kása Imréné Táncsics utcai portáján. A szociálisan rászorulóknak 2012 óta juttat téli tüzelőt a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság – olvasható a Zalai Hírlapban. A védelmi bizottság elnöke, dr. Sifter Rózs emlékeztetett, hogy 2012-ben indították az akciót, s az elmúlt években eddig 760 zalai családot, egyedülállót támogattak, az idei 62 családot is beleszámítva. Idén Zala vármegye 30 településére jutnak el, minden alkalommal 1,3 erdei köbméter kályhakész tűzifát adnak át. Farkas Imréné polgármester ugyancsak megköszönte a felajánlást, majd hozzátette, Gellénháza minden évben jelentkezik a kormány szociális tűzifa pályázatára is. Idén 57 köbmétert kaptak, amit 22 igénylő között osztanak majd szét a napokban.

Kétrészes vígjáték Lendván

A magyar nyelvű színházi évad következő előadásaként pénteken 19 órakor a budapesti Játékszín társulata a Szente Vajk által írt és rendezett Legénybúcsú című kétfelvonásos vígjátékot mutatja be a lendvai Városi Színház- és Hangversenyteremben. A főbb szerepeket maga a szerző, valamint Nagy Sándor, Bálizs Anett, Szerednyey Béla és Csonka András alakítják.

A jövő héten indulnak a csatornázási munkálatok Várföldén

A jövő héten várhatóan megkezdődnek annak az európai uniós támogatással megvalósuló térségi csatornázási beruházásnak a munkálatai, amely hat további dél-zalai község mellett Várföldét is érinti. Kedd este ennek kapcsán tartottak lakossági fórumot a településen – írja a zaol.hu. A projektről, valamint a munkálatokról Tóth Árpád polgármester mellett a kivitelező Szabadics Zrt. munkatársai adtak tájékoztatást a megjelent lakosoknak. Eszerint a 6,3 milliárd forintos összköltségvetésű fejlesztés Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Bánokszentgyörgy, Borsfa és Várfölde szennyvízkezelését oldja meg. Csatornarendszer ezen a hét településen épül ki, a tisztítót pedig Bánokszentgyörgy és Oltárc között alakítják ki.

Szakmai kiránduláson vettek részt a kilimáni bortermelők

A Kilimán Fejlődéséért Alapítvány szervezésében borászati szakmai tanulmányúton vettek részt a bortermelők és borfogyasztók Vig Zsolt miháldi borász pincéjében. A jó hangulatban telt találkozón a borkóstolás mellett az aktuális növényvédelmi tanácsokat is megvitatták a résztvevők. Ezen kívül borászati fogásokról, valamint a borbírálat főbb szabályairól is szó esett.

Farsangi Túra a Tekergőkkel

Alig pihentük ki a karácsonyi ünnepkör fáradalmait, kezdtük el az új évet, ismét élvezetes túrára hív a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület - tudósít a Zalai Hírlap. A február 18-ára, szombatra meghirdetett gyalogos túra a természet és az épített környezet szépségeit emeli ki, tájékoztatta lapunkat Szabó Balázs, az egyesület elnöke, bronz fokozatú gyalogos, kerékpáros túravezető. Tavaly Nagykapornakról indultak Zalacsányba február közepén, most Lentiszombathely és Csömödér között lesz a túraútvonal. A 17 kilométeres, közepesen nehéz túra körülbelül 6-8 óra gyaloglással és 220 méter szintemelkedéssel jár.