A rajzpályázat megnyitóján Kámánné Szép Terézia, az intézmény igazgatója elmondta: amikor kiküldték a felhívást, nem is sejtették, hogy tíz kanizsai és környékbeli iskolából kétszáznál is több rajzot, illetve vegyes technikával készült művet kapnak, de még vers is érkezett.

– Ha körbenézünk, talán a színek ragadják meg először a figyelmünket, hiszen az alkotások vidámságot, örömet sugároznak – folytatta az igazgató. – Látszik, hogy a kis művészek örömüket lelték a munkában. A zsűriben rajtam kívül még a Thúry György Múzeumból Gyanó Szilvia néprajzkutató és örök segítőm, Marics Zsuzsanna művelődésszervező igyekezett kiválasztani a legjobb alkotásokat, melyek egy hónapig láthatók.

Balogh László polgármester köszöntőjében a kanizsai farsangi fánkfesztivál lényegéről szólt. Felhívta a gyerekek figyelmét, hogy legyenek büszkék az országos hírű eseményre és szombaton szüleikkel együtt látogassanak el a Kanizsa Arénába s kóstoljanak a finomságokból.

A program a csarnoknál 11 órakor télbúcsúztató maszkázással indul. Majd a 12.30-kor kezdődő hivatalos megnyitóval elkezdődik a jubileumi fánkfesztivál. A kulturális és könnyűzenei programok sora mellett a hozott és helyben készített fánkok kóstolására is lehetőség nyílik. S közben a zsűri értékeli a finomságokat. A nap sztárfellépője Tabáni István 17 órakor lép a közönség elé.

A rajzpályázat eredményei. Egyéni, alsósok: 1. Tóth Izabella Réka (Keszthely, Csány-iskola), 2. Mezei Boglárka (Nagykanizsa, Rozgonyi), 3. Kardos Kolos (Nk., Kőrösi). Felsősök: 1. Ziegler Márton (Nk., Péterfy), 2. Karóczkai Eszter (Nk., Rozgonyi), 3. Horváth Zsuzsanna Jozefina (Nk., Zrínyi). Osztályok, alsósok: 1. Nk., Péterfy (3/a). Felsősök: 1. Nk., Szivárvány EGYMI. Kreatív különdíj: Nk., Zrínyi (1.b). Különdíj: Benczés Mihály (Nk., Rozgonyi), Magyar Bálint (Babócsa, Zrínyi).