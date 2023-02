A Scintilla Fémalkatrész Kft. hétfőtől átveszi a Tungsram zalaegerszegi gyáregységének működtetését

A TUNGSRAM zalaegerszegi gyáregysége 1976 óta működik, jelenléte összefonódott Zalaegerszeg gazdasági életével. Február 20-án, hétfőn a cég működtetését átveszi a Scintilla Fémalkatrész Kft. - közölte közösségi oldalán pénteken Balaicz Zoltán polgármester. Az új cég a felszámolás ideje alatt bérelni fogja a telephelyet és a gyártó gépeket, később pedig vásárlással tulajdonossá válhat, derül ki a bejegyzésből. A Scintilla Fémalkatrész Kft. változatlan vevőkörrel, termékportfólióval, technológiával működik tovább, hiszen a vevők nagy részét megtartották és továbbra is világszínvonalú kiszolgálásban szeretnék részesíteni őket.

Kormánytisztviselők vettek át kormányablak-ügyintézői oklevelet Zalaegerszegen

Már szinte teljes a kormányablak-hálózat az országban, mondta pénteken dr. Domokos Péter politikai tanácsadó, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság ügyfélbarát fejlesztésekért felelős munkatársa Zalaegerszegen, a megyeházán, egy kormánytisztviselői képzést lezáró rendezvényen – olvasható a Zalai Hírlapban. A megyeházán bizonyítványt adtak át kormányablak-ügyintézői képzés hetedik ütemében sikeres vizsgát tett kormánytisztviselőknek, akiket dr. Sifter Rózsa vármegyei főispán köszöntött. Kiemelte: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a kormányhivatal együttműködésében, a Miniszterelnökség irányításával zajlott a több hónapos képzés, melynek a végén kormányablak-ügyintézői képzettséget szereztek a résztvevők. Tavaly Magyarországon 14 millió 349 ezer 636 ügyféltalálkozást regisztráltak, 3 millióval többet, mint 2021-ben, és 4 millióval többet, mint 2020-ban, mondta dr. Domokos Péter.

Farsangi program gyerekeknek, felnőtteknek Zalalövőn

Második alkalommal rendezte meg Farsangfarki vigadalom elnevezésű gasztro-kulturális közösségi programját a zalalövői Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Szombaton előbb disznóvágással és az ahhoz kapcsolódó gasztronómiai kínálattal, majd kulturális és hagyományőrző bemutatókkal várták az érdeklődőket a városközpontba – tudósít a Zalai Hírlap. Pénteken a helyi általános iskolásoknak mutatták meg, hogyan is zajlott egykoron a falusi portákon a disznóvágás. A gyerekek a pörzsöléstől a hurkatöltésig bezárólag követhették nyomon a haszonállat teljes feldolgozását. Maga a rendezvény azonban már egy nappal korábban elkezdődött, hiszen pénteken a helyi általános iskolásoknak mutatták meg, hogyan is zajlott egykoron a falusi portákon a disznóvágás. A gyerekek a pörzsöléstől a hurkatöltésig bezárólag követhették nyomon a haszonállat teljes feldolgozását.

Visszatértek a maszkák az utcákra Magyarszentmiklóson

A maszkás felvonulás hagyományát igyekeztek újraéleszteni szombat délután a Dombhátról dombhátra térségi program részeként Magyarszentmiklóson. Jelmezesek járták a falu utcáit, majd a közösségi házban folytatódott a program. A felvonulást megelőzően Szabó Krisztián polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondotta: a Dombhátról dombhátra projekt fő célkitűzései között a tudásátadás és a közösségépítés szerepelt. Az általuk szervezett maszkás fesztivál utóbbi célt igyekezett erősíteni, egyrészt a projektben részt vevő hat település – Magyarszentmiklós mellett Csapi, Nagybakónak, Nagyrésze, Újudvar, illetve Zalakaros – lakói között, de azon túlmutatóan, a dél-zalai térség egészét illetően is.

Farsangi mulatság Pákán

Pákán is készültek a farsangra, nemrég kézműves foglalkozásra várták az érdeklődőket a helyi könyvtári információs közösségi helyre – írja a zaol.hu. A foglalkozás vezetője a lenti kézműves, Hóbor Józsefné volt, kinek irányításával farsangi kalapot, álarcot, és ördögnyelvet készíthetett a mintegy 20 résztvevő. A programot a megyei könyvtár támogatta. Természetesen a farsangi időszak kötelező kelléke, édessége a fánk sem maradhatott el a rendezvényről.

Idén már másodszor lépett fel Zalában a Tankcsapda

2023-as országjáró turnéja során már második alkalommal lépett fel Zalában hazánk legnépszerűbb rockzenekara, a debreceni Tankcsapda – tudósít a Zalai Hírlap. A Lukács László basszusgitáros-énekes, Fejes Tamás dobos és Sidlovics Gábor gitáros alkotta trió péntek este a Keresztury VMK-ban adott mintegy két órás, 21 dalból álló koncertet. Az előzenekar – akárcsak néhány hete Nagykanizsán – ezúttal is az Alcohol volt.

Új tag a Zalaegerszegi Vívó Egyletnél

Tehetséges, sokra hivatott ifjú vívóval erősítette meg sorait a Zalaegerszegi Vívó Egylet. A fővárosból a kadett korosztályú Rubin Mattia igazolt a megyeszékhelyiekhez, aki Fekete Gábor vezetőedzővel már előtte is együtt dolgozott – olvasható a Zalai Hírlapban. A tehetséges vívó a honi tőrözők között is az egyik reményteljes versenyző, és eddig a fővárosi TUS csapatában pallérozódott. A most zajló versenyszezonnak már teljes erővel vághatott neki. Korosztályos bajnokságot nyert decemberben, az új évbe átlépve pedig immár a ZVE versenyzőjeként a kadett ranglistát vezeti. Vagyis, a ZVE színeiben indulhat a jövő héten Tallinban megrendezésre kerülő kadett és junior Európa-bajnokságon, és ugyanígy készül majd tovább az áprilisi kadett és junior világbajnokságra, amit Plovdivban rendeznek.