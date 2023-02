Maga a rendezvény azonban már egy nappal korábban elkezdődött, hiszen pénteken a helyi általános iskolásoknak mutatták meg, hogyan is zajlott egykoron a falusi portákon a disznóvágás. A gyerekek a pörzsöléstől a hurkatöltésig bezárólag követhették nyomon a haszonállat teljes feldolgozását.

- Az eredeti szándékunk az volt, hogy a koronavírus okozta bezártság után egy kicsit megmozgassuk a város lakosságát, tavaly ezért hirdettük meg a Farsangfarki vigadalom elnevezésű programot, amihez partnerként a helyi óvoda és általános iskola csatlakozott hozzánk – foglalta össze Csonka Ferenc, a szervező egyesület elnöke. – Olyan sikere volt akkor a rendezvénynek, hogy már akkor eldöntöttük a folytatását. Az elmúlt évben az akkori szabályozás miatt kis létszámú csoportokkal lehettek csak jelen a gyerekek a programon, ezúttal viszont már szinte a teljes iskolaközösség előtt be tudtuk mutatni a disznóvágás menetét. A rendezvény szombati eseményein ugyancsak részt vettek a gyermekek, azaz a kulturális programok során a meghívott fellépők, a Brassói Csillagok együttes, az Övön Alul zenekar és az énekmondó Fölnagy Csaba mellett őket is láthatta a közönség. Nagy örömünkre az iskolások szinte teljes számban be is öltöztek, de az óvoda egyik csoportja szintén jelmezt húzott, s úgy vett részt ezen a programon.

Csonka Ferenc hozzátette: nemcsak pénteken vágtak disznót, szombaton is, hiszen a felnőttek között is akadnak olyanok, akik szívesen vesznek részt annak munkáiban. Emellett a farsanghoz kötődő helyi hagyományokat is felelevenítették, így égettek kiszebábut, és volt rönkhúzás is, igaz, a szokottól kissé eltérő módon.

- A rönkhúzás egy őrségi eredetű népszokás, ha az adott évben nem volt házasságkötés egy faluban, akkor ezzel gúnyolták ki a településen élő fiatalokat – magyarázta az egyesületi elnök. – Mi most ezt a szokást parodizáltuk ki, egy kicsit annak is görbe tükröt mutatva, hogy sok helyen úgy hozzák vissza, s oly’ módon erőltetik a régi hagyományokat, hogy azok jelentésével vagy mögöttes tartamával sokszor nincsenek is tisztában az emberek.