Nován szombaton délután a művelődési házhoz várták a maszkázókat. Horváth Nikolett közművelődési szakember a programról elmondta, hogy első alkalommal szólították meg így a falu közösségét még a böjti időszak kezdete előtt. Mivel az őszi halloweeni program népszerű a településen, és arra örömmel beöltöznek a gyerekek, a résztvevők, így arra gondoltak, hogy farsangkor is megpróbálkoznak egy beöltözős felhívással.

A résztvevők a novai program kezdetén

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A rendezvényre gyerekeket és felnőtteket egyaránt vártak, jelmezt jobbára csak a fiatalok öltöttek. Vendéglátással is készültek a szervezők, a Novai Borkultúráért Egyesület tagjai forralt bort készítettek a programra és zsíros kenyeret, fánkot és pogácsát a falubeliek is sütöttek, illetve a Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány segítette a rendezvényt ily módon. A délután folyamán a kiszebábot is elégették, együtt azokkal a rossz dolgokkal, melyektől szabadulni kívántak a résztvevők, közben énekkel hívták a tavaszt. Emellett kiválasztották a legjobb jelmezt is, melynek viselője ajándékot kapott.

Gutorföldén hagyományosan felvonulással indult a farsangolás, bohóc, úttörő és kisdobos jelmezbe öltözött résztvevőkkel is találkozhattunk, majd a szabadtéri színpadnál elégették a kiszebábot, eltemetve a telet. A máglya elhamvadásáig tavaszköszöntő dalokat énekeltek a résztvevők, majd az ilyenkor szokásos fánkkóstoló zárta a rendezvényt.