Folytatódnak a zöldterület-fejlesztések Zalaegerszegen

A környezetvédelmi alapból 7 millió forintot tervez felhasználni a zalaegerszegi önkormányzat az idei esztendőben. Erről is döntött a közgyűlés a legutóbbi ülésén – olvasható a Zalai Hírlapban. Környezeti nevelésre 1,5 millió forintot szánnak, s ugyancsak 1,5 millió forintból elszáradt, beteg tujákat vágnak ki és ültetnek a helyükre új növényeket. Zajvédelmi mérésekre is elkülönítettek 1 millió forintot, mert előfordul, hogy panasz érkezik vendéglátóhelyek zenés szolgáltatásai, vagy lakóterülethez közeli üzemi tevékenységek hangja miatt, s ilyenkor méréseket kell végezni. Vízvédelmi feladatokra szintén 1 millió forintot tervez az önkormányzat, mégpedig a régi búslakpusztai hulladéklerakó által okozott szennyeződés felszámolásával összefüggésben. Faápolási munkákra ugyancsak 1 millió forintot szánnak az említett pénzügyi keretből.

Van a zalaszentgróti költségvetésben bizonytalanság

Elfogadta a költségvetést a legutóbbi ülésén Zalaszentgrót önkormányzata. Az idei évre tervezett összes bevétel és kiadás megközelíti az 5,4 milliárd forintot – tájékoztat a Zala Hírlap. Adósságszolgálat és módosító indítványok nélkül hagyták jóvá a költségvetési tervezetet. A kötelező feladatként előírt bölcsődei, óvodai, művelődési és közigazgatási feladatokat végző intézmények működése, valamint az önként vállalt járási egészségügyi ellátás finanszírozása jelentős önkormányzati forráskiegészítéssel részben biztosított. A bölcsőde költségvetéséhez járul hozzá a kizárólag az igénybe vett napokra vonatkozó, jövedelemfüggő, 300-600 forintos gondozási díj, amit áprilistól kell fizetni. A zalaszentgróti önkormányzat úgy látja: különösen az adóbevételek, a megemelkedett energiaárak és az állam által kötelezően előírt, de nem finanszírozott feladatok miatt a költségvetés több bizonytalansági tényezőt tartalmaz, ami kihat az önkormányzat évközi likviditására. A saját bevételének megteremtése érdekében elindítják az osztatlan közös ingatlanrészek értékesítését is.

Huszonegy éve sütik közösen fánkot a botfai Őszirózsa Nyugdíjas klub tagjai

Először 21 évvel ezelőtt búcsúztatták közös fánksütéssel és ebéddel a farsangot a botfai Őszirózsa Nyugdíjas klub tagjai – olvasható a Zalai Hírlapban. Kedden az Erdődy-Hüvös kastély konyhájában 6 kiló lisztből sütötték a fánkot, minden feladatnak megvolt a felelőse. Botfán az is farsangi hagyomány, hogy a húshagyókeddi ebédre meghívják a város vezetőt is, akik Balaicz Zoltán polgármesterrel az élen szokásukhoz híven ezúttal is elfogadták az invitálást.

Átadták a felújított önkormányzati hivatalépületet Pákán

Mintegy 40 millió forint értékű beruházás keretében végeztek fejlesztést a közös önkormányzati hivatal épületében nemrég Pákán. A munkálatok utáni avatást szerdán reggel tartották – tájékoztat a zaol.hu Elvégezték a bejárat akadálymentesítését, rámpa épült a hivatal elé, a földszinten akadálymentesített mosdót alakítottak ki az egyik irodahelyiségből, megújult, korszerűbb lett az épület központi fűtése, új gázkazánt szereltek be. Továbbá kicserélték a világítótesteket, kiépítettek egy központi, korszerű hűtési rendszert, megújították az emeleti mosdókat, a házasságkötő-terem és egy irodahelyiség új padlóburkolatot kapott. A munkálatokat helyreállítás, javítás, festés zárta, illetve riasztórendszerrel is ellátták a hivatal épületét.

Farsangoztak Lentiben is

Húshagyó kedden nagy érdeklődés mellett tartottak télbúcsúztató rendezvényt Lentiben – olvasható a Zalai Hírlapban. A Templom téren késő délután Jurina Bea és Szilinyi Arnold zenés, interaktív műsorral szólította meg a közönség legifjabb tagjait, majd már a kora esti órákban a Tűzfészek Társulat látványos tűzzsonglőr-bemutatójának tapsolhattak a jelenlévők. Zárásként elégették a kiszebábot, ezzel zárva le a telet és köszöntve a tavaszt.

Télűző jelmezes felvonulás Bázakerettyén

A Déryné Művelődési Háztól elindulva, síppal, dobbal és kereplőkkel télűző zajt keltve járták végig a település utcáit azok a maskarába öltözött felnőttek egy gyerekek, akik részt vettek Bázakerettye húshagyó keddi rendezvényén. A hagyományőrző programot kiszebáb-égetéssel zárták – írja a zaol.hu.

Szanati Máté magyar bajnok birkózásban

Kaposváron rendezték meg a diák I. korosztályú (2010–2012-es születésű) birkózók szabadfogású magyar bajnokságát. A területi selejtezőket követő döntőn a Zalaegerszegi Birkózó SE öt versenyzővel vett részt, és egyikük aranyérmes lett. Ez a siker a 35 kg-os súlycsoportban mérlegelt Szanati Máté nevéhez fűződik, aki a végső gőzelemig négy mérkőzést nyert meg – tájékoztat a Zalai Hírlap.