Második alkalommal hirdették meg a településen a fánksütést, ám a sütemények versenyének hagyománya ennél régebbre nyúlik vissza.

– Korábban népszerű rendezvényünk volt a süteményfesztivál, minden évben jól sikerült, de ez időközben abbamaradt, viszont úgy gondoltuk a település vezetésével közösen, hogy kellene egy ehhez kapcsolódó új eseményt életre hívni, így hirdettük meg a fánkfesztivált – tudtuk meg Lászlóné Csizmadia Éva szervezőtől. – Az első fesztivált a piactéren tartottuk, sok érdeklődő és fánksütő is részt vett ezen, most a hideg idő miatt bevittük a rendezvényt a kultúrházba.

Kovács Benedek Máté és Kovács Áron Boldizsár is kíváncsi volt a fánkokra, jobbra a fánkok készítői közül néhányan

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Azt is elmondta, hogy most nem zárták le a nevezést néhány nappal a program előtt, hanem annak napján, vasárnap délután a zsűrizés időpontja előtt érkeztek meg a versenyzők a fánkokkal. Nem határoztak meg kategóriákat sem, bármilyen fánkkal lehetett nevezni, ennek megfelelően különféle fajtákkal érkeztek az ügyes kezű háziasszonyok, illetve férfiak, hiszen az erősebb nem is képviseltette magát. A hagyományos fánk mellett volt kovászos, szalagos, almás, fahéjas, forgács, spanyol és képviselőfánk, illetve tejmentes csokis pudingos fánkpuffancs, berlini csavart és rózsafánk is.

Az édességeket két cukrász, Markotán Mária és Perkó Andrea értékelték, utóbbi nem csak zsűriként, hanem házi jellegű süteményeivel és mézeskalácsokkal a termelői vásáron is részt vett.

A fánkok értékelésekor az íz mellett a formára is odafigyeltek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, kitettek magukért a nevezők, az első három helyezett között csak egy-egy pont döntött.

Perkó Andrea és Markotán Mária zsűrizte a fánkokat

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Végül az első helyet Horváth Bianka szerezte meg, aki képviselőfánkot készített, második lett Bogdán Zoltán a berlini csavart fánkkal, a harmadik Pintér Anna, aki farsangi fánkkal indult a versenyen.

– Összességében minden fánk finom és szép volt, persze vannak különbségek és különlegességek is – mondta Perkó Andrea. – Az első helyezett képviselőfánk pudingos-vaníliás krémje például eltér a megszokottól, de különleges volt a csokis, a fahéjas is. Bíztatunk mindenkit, hogy süssenek fánkot, most úgyis szezonja van, és sok fajta közül lehet választani.

Persze nem csak a zsűrinek készültek a fánkok, hanem a közönségnek is, akik jelképes összegért meg is vásárolhatták ezeket.

A rendezvényt termelői vásár egészítette ki, tejtermékek, édességek, ajándéktárgyak mind megtalálhatók voltak. Helyi kiállítóként vett részt a vásáron Büki Ottóné, aki pácolt, kezelt újságpapírból, reklámújságokból készít dísz-, illetve használati tárgyakat, melyek első ránézésre vesszőből fonott daraboknak tűnnek.

Lászlóné Csizmadia Éva azt is elmondta, hogy havonta egy alkalommal tartanak termelői vásárt, többnyire összekapcsolják egy-egy rendezvénnyel, ahogy most a fánkfesztivállal. A húsvéti piacnapon bababörzét hirdetnek, júniusban a falunappal kötik össze, ezután nyári szünet következik. Szeptemberben szüreti program társul mellé, majd ősszel mindenszentekkor lesz nagyobb szabású piac, majd az adventi időszakban megrendezett zárja az évet.