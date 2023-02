Az év sportolója 2022 közönségszavazáson négy kategóriában várták a szavazatokat a jelöltek.

A legjobb női sportoló

A legjobb női sportolónak járó díjat Nett Viviennek ítélték oda olvasóink.

A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub fiatal úszója a nyílt vízi junior Európa-bajnokságon tagja volt a magyar csapatnak, amely 4×1250 méteres mixváltóban 4. helyezést ért el.

Nett Vivien a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub fiatal sportolója

Forrás: ZH

A legjobb férfi sportoló

A legjobb férfi sportolónak járó díjat Kurucz Levente veheti át.

A Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub idén 20 esztendős kajakozója korosztálya legjobbjának számít idehaza. A nagykanizsai tehetség 2022-ben már lehetőséget kapott a felnőttek között a bizonyításra, így a felnőtt válogatott tagjaként ott lehetett a kanadai Halifaxban rendezett világbajnokságon. A K-2 500 méteres vegyes számban döntős volt és a 6. helyen végzett párjával.

Kurucz Levente a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub kajakozója

Forrás: ZH

A legjobb női csapat

A legjobb női csapat a ZTE FC lett.

Az egerszegi női labdarúgócsapat az NB II Nyugati-csoport meghatározó csapata, amely állandó szereplője a bajnoki sorozatnak. Középcsapatként végzett a legutóbbi pontvadászatban, a mostani bajnokságban pedig dobogóesélyes.

A ZTE FC egerszegi női labdarúgócsapat az NB II. Nyugati-csoport meghatározó együttese

Forrás: ZH

A legjobb férficsapat

A legjobb férficsapatnak a Tungsram SE-t választották a voksolók.

A kanizsai férfi kézilabdacsapat ugyan a sportág harmadik vonalában szerepel, de ott remekül teljesít. Az NB II. Dél-nyugati-csoportját a legutóbbi bajnokságban is megnyerte a Tungsram SE, és a most zajló pontvadászatban is az élen áll.

A Tungsram SE kanizsai férfi kézilabdacsapat az NB II. Dél-nyugati-csoportjának oszlopos tagja

Forrás: ZH

A győzteseknek gratulálunk!

A díjakat ünnepség keretében nyújtjuk át a díjazottaknak, várhatóan február második felében. Ennek pontos helyéről és dátumáról értesítjük az érintetteket.