A honatya portálunknak elmondta, már hosszú évek óta hagyomány, hogy baráti közösséget alkotó képviselőtársaikkal találkoznak egymás választókörzetében. Ezúttal Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Csorna és térsége parlamenti képviselője látta vendégül politikustársait. Zala mellett Veszprém, Győr-Moson Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is érkeztek ország­gyűlési képviselők a találkozónak otthont adó Sokorópátkára és Csornára.

– Nem csak a parlamentben köt össze bennünket munkakapcsolat – jelezte Vigh László. – Barátok is vagyunk, összetartunk a hétköznapokban is: segítjük, támogatjuk egymást. Hiszünk abban is, hogy kell és lehet tanulnunk egymástól. Ezért is nagyon jó dolog, hogy a találkozók alkalmával megismerkedünk újabb térséggel, választókörzettel és az ott zajló munkával – összegezte a képviselő.