Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH) írta ki a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” pályázatot. A zsűri a számos kiváló teljesítményt bemutató pályázati anyagból négyet díjazott, „Oktatásért” különdíjjal ismerte el Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnökének példaértékű munkáját.

A szervezetek által átadott elismerésnek a célja a figyelemfelhívás és követendő példaképek bemutatása volt.

- A díjjal a szervezetek elsősorban arra szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét, hogy a hölgyeknek helyük van a mérnöki és informatikai tudományok, a technológia, illetve a matematika területén is – fogalmazott Erdősné dr. Németh Ágnes. – A tapasztalok azt mutatják, hogy sajnos egyre kevesebb fiatal választja a mérnöki pályát, holott jóval többre lenne szükség a munkaerőpiacon. Statisztikák szerint ezekre a tudományterületekre készülő diákoknak csak 12-15 százaléka lány. Szerencsére az arányuk folyamatosan nő, köszönhetően annak, hogy körükben többféle motivációs programmal népszerűsítik a képzéseket.

A Neumann Társaságban a tehetséggondozásért is felelős alelnök hozzátette: bár még a közgondolkodás tipikusan lányos vagy fiús szakmákról beszél, mégis egyre több lány indul el ezen tudományok irányába is. A munkája része, hogy az ezen a területen tehetséges lányokat is ösztönözze, támogassa. Akárcsak matematikából, már programozásból is rendeznek külön lányok számára nemzetközi diákolimpiát, ahol biztonságos környezetben van lehetőségük megmérettetni magukat, kiteljesíteni tudásukat, találkozni más, hasonló érdeklődésű diákokkal.

A társaság küldetésének érzi a lányok esélyegyenlőségének megteremtését – folytatta. – Már harmadik éve külön felkészítő foglalkozásokat is tartunk számukra, amelyhez tartozik mentorálás is: ennek keretében egyetemista lányok segítenek nekik. Talán mindennek köszönhetően is az idén jól szerepeltek a magyar lányok a nemzetközi porondon, utat és példát mutatva a következő generációknak is.