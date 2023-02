Az idősebb német juhászkutya kan keverék 2009 júniusában született. Gyerekkorában már megjárta a menhelyet, ahonnan 2013-ban örökbe fogadták. Vulkán rendkívül ragaszkodó kutya – így történt, hogy akkori gazdáját annyira védeni akarta, hogy elszabadulva megharapta a hozzájuk látogató gyógytornászt. Vulkán ezért visszakerült a menhelyre, ahol azóta is nagyon nehezen viseli az újbóli bezártságot. Igazán jó kutya, aki idős kora ellenére is fantasztikus házőrző és imád labdázni,- a kennelben is mindig egy játékkal a szájában járkál, miközben reménykedik, hogy valaki még érte megy egyszer és hazaviszi. Tapasztalt gazdiknak ajánljuk.

Videó: Fehér Márk

Amennyiben úgy érzi, Vulkánnak szerető gazdája tudna lenni, kérjük, még a mai nap keresse fel a Bogáncs Állatmenhelyen.