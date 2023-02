ZALAEGERSZEGI HÍREK

Ismét bombariadó a zalaegerszegi középiskolákban

Bombariadó miatt több zalaegerszegi középiskolát kiürítettek hétfőn délelőtt – írja a zaol.hu. A Zalaegerszegi Tankerület tájékoztatta a hírportált, hogy hétfőn reggel ismét e-mailben kapott két hozzájuk tartozó iskola bomba elhelyezésével riogató üzenetet. A diákok biztonsága megoldott, a rendőrség vizsgálata elindult. Információnk szerint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum intézményeit is érinti a bombariadó, de ZSZC vezetői egyelőre nem tájékoztattak. Tudomásunk szerint minden zalaegerszegi középiskolákba - egy kivétellel - érkezett fenyegetőző e-mail.

Nemzetközi táncverseny Zalaegerszegen

A hét végén a World Artistic Dance Federation égisze alatt először rendezett nemzetközi táncversenyt és magyar, nyílt bajnokságot a zalaegerszegi Press Dance Táncsport Egyesület a városban, a Mindszenty Sportközpontban – olvasható a Zalai Hírlapban. A versenyen A és B kategóriában mutatott be latin, standard és caribbean stílusú koreográfiákat a nyolc országból, 15 városból érkezett több mint 700 táncos. A szombati versenynapon 14 órakor tartották a nyitóceremóniát, ahol felvonultak és össztáncot mutattak be a versenyzők, majd megismerkedtek a magyar, cseh, szlovén, szlovák, svéd, horvát nemzetiségű pontozókkal.

A Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány jótékonysági bálja

Második alkalommal rendezett, eszközfejlesztési célt meghatározó jótékony célú bált szombaton este a Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány – írja a Zalai Hírlap. A 29 éve, a megyei kórházban kialakított szívsebészeti osztállyal egy időben jött létre a támogató szervezet, amely csak az elmúlt két évben 28,6 millió forinttal segítette a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályán folyó gyógyító munkát. Az Arany Bárány Hotel télikertjébe gyűlt támogatók, vállalkozók, a kórház dolgozói előtt Borsosné Pál Ildikó, az alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be a szervezet céljairól, melyek a minél magasabb szintű gyógyító tevékenység modern, korszerű körülmények közötti megvalósulását segítik elő.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Az ÉVE több ponton módosítja a büdzsét

A pénteki közgyűlésre Balogh László polgármester ugyan beterjesztette a városi idei évi költségvetését, ám a büdzsé tervezete végül nem kapta meg a kellő szavazattöbbséget. Az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója a következő ülésig módosító indítványokat nyújt majd be – tudósít a Zalai Hírlap. Az ÉVE frakció részéről Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes értékelte a költségvetési tervezetet. Mint mondta: szerintük a polgármester által beterjesztett költségvetés képtelen biztosítani a város működését. Példaként az önkormányzati cégeket említette a frakcióvezető-helyettes, ahol – álláspontja szerint – jelentős források hiányoznak.

Fel kell ismerni a jeleket, amik szabadságunkat veszélyeztetik - megemlékezés Nagykanizsán

Nagykanizsán a Batthyány és a Kisfaludy utca kereszteződésénél található, Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete által állított emléktáblánál szombaton az önkormányzat a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján főhajtásra várta a lakosságot – írja a zaol.hu. A tábla tanúsága szerint a Kisfaludy utca 14. szám alatti épületben 1945 és 1948 között a szovjet államszervezetek börtöne és hadbírósága működött. Balogh László polgármester emlékezőbeszédében elmondta: a kommunizmus megbocsáthatatlan bűne nem pusztán abban áll, hogy gondolkodó, cselekvő és érző embereket küldött halálba vagy a börtönök és idegen földek fogságába, hanem abban, hogy a felejtés fátylát kívánta e tettére borítani.

Kortárs drámák felolvasóestje Nagykanizsán

A Honvéd Kaszinóban pénteken a Fiatal Drámaírók Háza és a Kanizsai Fiatalok Közössége közös szervezésében az Okuláre projekt keretében Mítosz címmel kortárs drámák felolvasóestjét tartották – olvasható a Zalai Hírlapban. A Fiatal Drámaírók Háza kezdeményezésére indult el az Okuláré Projekt, vagyis a kortárs dráma felolvasósorozata, melyen a résztvevők három rövid, egyfelvonásos drámát olvastak fel az ország és Európa több pontján. Ehhez csatlakozott a Kanizsai Fiatalok Közössége, ahol ezúttal a színjátszókat vonták be az olvasásba. Az előadásokat mindenütt kerekasztal-beszélgetés követi, amin a szövegek írói is részt vesznek, majd az este végén a közönség a kedvenc szövegét is megszavazza.

KESZTHELYI HÍREK

Keszthely változatlanul támogatja a helyi vállalkozókat

A város továbbra is támogatja a helyi vállalkozásokat – fogalmazott a testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Manninger Jenő, Keszthely polgármestere, aki azt is bejelentette: a jövőben a sírhelymegváltás költsége is maximum az infláció mértékével emelkedhet. A testület továbbra is támogatja a keszthelyi vállalkozókat, ennek jegyében a képviselők csökkentették a téli időszakra vonatkozó területhasználati díjat, jelentette be a polgármester – olvasható a Zalai Hírlapban. Keszthely több pályázatot bead a közeljövőben. Például a Csengey Dénes sétányon zöldterület-fejlesztést terveznek, illetve közösségi tereket alakítanak majd ki. A Balaton Fejlesztési Tanács kiírásán való induláshoz szükséges önerőt most biztosította a grémium. A képviselők úgy döntöttek: az önkormányzat támogatja a május 11-14. közötti, a Georgikon campus által rendezendő agroturisztikai találkozót. Az önkormányzat egymillió forintot biztosít, hogy hozzájáruljon a programhoz.

A hévízi testület megemelte a települési támogatások jövedelemhatárait

Tizenöt napirendi pontot tárgyalt Hévíz képviselő-testülete, amely egyebek között döntött a városi ingatlanállomány felújításáról, illetve egy részének esetleges értékesítéséről is – írja a zaol.hu. A beszámolók között a polgárőrség, a turisztikai egyesület és a szobakiadók szövetsége értékelte az elmúlt esztendő munkáját, majd az szmsz módosítása során státuszokat szüntetett meg a hivatalban a grémium, amely megemelte a települési támogatások jövedelemhatárait is, hogy minél többen igénybe vehessék azokat. Ezzel a nyugdíj, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedését követte a város. A képviselők elfogadták a kormányzati ajánlásnak megfelelően elkészült menedzsmenttervben szereplő, a városi ingatlanállománnyal kapcsolatos határozatot is.

Huszadszor rendezték meg az Öreg Gólyák futballkupát

Huszadik alkalommal rendezték meg nemrég Hévízen a népszerű Öreg Gólyák teremlabdarúgó-tornát. Az ország több szegletéből és a határon túlról érkezett csapatok viadalán a legjobb négy közé nem jutott be zalai csapat, pedig a mezőnyt elsősorban helyi együttesek alkották. A címvédő Monéta 2002 Kft. Hévíz csapatát például a középdöntőben a későbbi bronzérmes M-CAR Bérautó Kaposvár 2-0 ra verte. A hévízi torna végeredménye: 1. Torcida Lendva, 2. Jeges FC Tököl, 3. M-CAR Bérautó Kaposvár, 4. Palatinus Szombathely.