ZALAEGERSZEGI HÍREK

Leválasztják az Ady-iskoláról a hangversenyterem fűtési rendszerét

A gázellátás kiépítése és a belső fűtési rendszer átalakítása folyik jelenleg a Keresztury Dezső Művelődési Központ intézményegységében, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A beruházás a Modern Városok Program keretében, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. kivitelezésében bruttó 16,7 millió forintból valósul meg, a munkálatokat várhatón március végére fejezik be – tudósít a Zalai Hírlap. Balaicz Zoltán emlékeztetett, az utóbbi években a kiállítóterem belső terei több mint 50 millió forintból újultak meg, ám a fűtési problémát az akkor rendelkezésre álló forrásokból nem tudták megoldani. A mostani projektekben két új gázkazán beépítésével az intézmény önálló fűtési rendszerét alakítják ki. A fűtésrekonstrukciót követően az épület előtti teret szeretnék felújítani úgy, hogy felidézik az egykori zsinagóga kovácsoltvas kerítését, annak részletét, mondta a polgármester.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita tartott előadást Zalaegerszegen

Fontos vagy nekem! - ezzel a címmel tartott előadást hétfőn este Uzsalyné dr. Pécsi Rita Zalaegerszegen, a Szent Család Óvodában – írja a zaol.hu. A Magyar Arany Érdemkereszttel 2020-ban kitüntetett neves szakemberrel, neveléskutatóval többször találkozhattak már az érdeklődők a keresztény szellemiségű intézményben. Dr. Pécsi Rita ezúttal is érdekes témákkal érkezett, így a hallgatóság többek között megtudhatta, hogy az egészséges élet feltétele a meggyökerezés, illetve hogy miként jönnek létre életünkben a maradandó kötődések, azoknak milyen szerepe van a nevelésben. Az előadó arra is kereste a választ, hogy a kötődésünk mennyire lehet a függőség melegágya, miért szomjazzuk egyáltalán a kötődést. A résztvevők megismerték továbbá azt is, mit jelent a társas intelligencia, valamint mik az empátia gátló és segítő tényezői.

A közigazgatási rendszerről is hallhattak a nyugdíjasok Zalaegerszegen

Mintegy nyolcvan tag részvételével tartotta meg a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség Zala vármegyei szervezete évindító klubvezetői értekezletét hétfőn délelőtt a Megyeházán – olvasható a Zalai Hírlapban. A rendezvényen meghívott előadóként dr. Sifter Rózsa főispán szólt a közigazgatási rendszerről, a közigazgatási hivatalok működéséről. Az előadás után szóba kerültek az év aktuális közösségi rendezvényei, bemutatták a Tekerj a szívedért programot, s köszöntötték kerek évfordulós tagjaikat. Ezen kívül az országos klubelnöki értekezlet beszámolóját hallgathatták meg a szépkorúak.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A hazaszeretet vezérelte Wass Albert költészetét

Wass Albert erdélyi magyar író és költő születésének 115., halálának 25. évfordulójára felolvasómaratonokat szerveztek szombaton Nagykanizsán és Zalaszabarban - olvasható a Zalai Hírlapban. Mindkét helyszínen stílusosan 25 órán keresztül várták azokat, akiknek fontos a költészet és az irodalom. A kanizsai Thúry Vitézlő Oskolában a felolvasás ideje alatt folyamatosan váltották egymást a tagok, érdeklődők az Ady utca 1. szám alatti székhelyen. Vörös András a szervezet vezetője elmondta: a világot átívelő kezdeményezéshez tizenkét évvel ezelőtt csatlakoztak, ahol általában olyan emberekkel lehet találkozni, akik az átlagnál jobban törődnek a saját magyarságukkal, az identitásukkal.

Bőséges citromtermés a teraszról

Huszonöt kilogramm citromot szüretelt öt fáról egy kanizsai házaspár nemrégiben – írja a zaol.hu. Az Erdész utcában élő Kovács Balázs és felesége, Záborszky Sarolta eljegyzésére egy ismerőstől beoltott citromfát kapott ajándékba 24 évvel ezelőtt. A növény évekig Balázs szüleinél telelt, hiszen hely híján nem gondoskodhattak róla megfelelően. Ez idő alatt nem is termett, ám egyszer csak virágba borult, s a virágzást sárga termések követték. Méztermelőként szeretik a teát és hozzá a citromot, ezért a növény visszakerült az otthonukba, ahol üveges teraszt építettek a fának, hogy a fény mellett télire biztonságban tudhassák. Aztán több másik termő fát vásároltak mellé, így már öt növény egész évben bőséges terméssel látja el a családot.

A zalai sípmesterek nem hibáztak a Kanizsa Arénában

A Kanizsa Aréna volt a házigazdája a II. Zala Kupa elnevezésű teremlabda-tornának, amely nemzetközi jelleget is öltött, hiszen négy ország játékvezetői találkoztak itt – tudósít a Zalai Hírlap. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság által szervezett találkozó nem új keletű, de a pandémia miatt ez a korábban már megrendezett torna is szünetelt az elmúlt három évben. A magyar, a szlovén, a horvát, valamint az erdélyi játékvezetők újra egy remek hangulatú tornán vehettek részt, melyen ők voltak a főszereplők, hiszen csapataikkal egymás ellen küzdöttek. A II. Zala Kupa végeredménye: 1. Zala, 2. Csáktornya, 3. Muraszombat, 4. Marosvásárhely, 5. Varasd, 6. Lendva.

KESZTHELYI HÍREK

Irodalmi virrasztás Wass Albert tiszteletére, a nemzetért

Ismét egy napon, egészen pontosan 25 órán át olvastak fel jórészt Wass Albert-műveket az immáron 16. alkalommal megrendezett világméretű irodalmi maraton résztvevői. Zalából három település csatlakozott. Az idei WA-ünnephez a tengerentúlról New York, Cleveland és Calgary, Angliából Chester, a Felvidékről pedig Naszvad, Gúta és Tardoskedd csatlakozott, Zala vármegyét ezúttal három helyszín, Nagykanizsa, Zalaszabar és Keszthely képviselte – írja a Zalai Hírlap. Keszthelyen hetvenöten olvastak fel, jórészt Wass Albert műveiből, soraikban Manninger Jenő polgármesterrel és Vozár Péterné alpolgármesterrel. A pénteken kora este kezdődött irodalmi maratonon részt vettek mások mellett a Vajda János Gimnázium és a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola szavalói is, az Egry-iskola tanulói pedig egy cserkész tábortűz hangulatát idézve, fejlámpákkal olvastak fel egy-egy mesét.

Biciklivel törte le a vasúti sorompót Keszthelyen

Egy 52 éves helyi férfi 2023. február 7-én 10 óra 15 perc körül kerékpárral közlekedett Keszthelyen, a Csárda utcában. A biciklis a vasúti átjáróhoz érve, a fényjelző berendezés tilos jelzése ellenére keresztülhajtott az átjárón, és kerékpárjával letörte a csapórudat. A férfi cselekménye a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekménynek minősül, ezért a rendőrök a terhére rótt vétség gondatlan elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki – írja a zaol.hu.

Hivatalosan is lezárult a buszpályaudvar-projekt Hévízen

Hivatalosan is lezárult az a projekt, amelynek részeként elkészült a fürdőváros új autóbusz-pályaudvara, illetve kerékpársávokat alakítottak ki több belvárosi utcában. Minderre 725 millió forintot nyert az önkormányzat a Széchenyi 2020-programban – olvasható a Zalai Hírlapban. E beruházás egyik fontos célja az volt, hogy a buszpályaudvar elkerüljön a fokozottan védett természeti környezetből, a tó közvetlen közeléből, ami eddig akadálya volt például annak, hogy az UNESCO egyáltalán tárgyaljon a várossal arról, hogy a gyógytó esetleg helyet kapjon a világörökség kulturális örökség kategóriájának helyszínei között. Emellett a közelmúltban megújult a Széchenyi, az Ady és a Vörösmarty utca, a nagyparkoló és a termelői piac, a belváros átalakítása pedig a Schulhof sétánnyal és a gyógyhelyprojekttel folytatódik.