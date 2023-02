A helyi Szőlőtermelők Egyesülete a vesszővágást pincetúrával kötötte össze, s arra meghívta azokat a magyarországi partnerszervezeteket is, amelyek tagjaival hosszabb ideje tartják a kapcsolatot. Voltak vendégeik Pusztaszentlászlóról, Letenyéről és Lentiből, illetve a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai is jelen voltak a rendezvényen, amely során Kósa Ernő csente-hegyi birtokán felidézték a február 3-hoz kapcsolódó hagyományokat is A népi hiedelem szerint Balázs napja termésvarázsló, ha ilyenkor esik az eső, akkor a nyár elején nagy valószínűséggel jégkárra számíthatnak a gazdák.

Ahogy Zalában Vince-napkor, úgy a Muravidéken Balázs-napkor kell megvágni a vesszőt. Ennek külön rituáléja van, a birtok mind a négy sarkában kiválasztanak hozzá egy-egy tőkét, s annak a metszését végzi el a gazda.

- A Csentei Szőlőtermelők Egyesületével évek óta szoros baráti kapcsolatban állunk, így kölcsönösen részt veszünk egymás szakmai rendezvényein is – mondta a Balázs-napi vesszővágáson jelen lévő Kaj István pusztaszentlászlói polgármester, az Újhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke. – Több okból is fontosak ezek a programok, hiszen egyrészt összefogják azokat a gazdákat, akik szőlőt művelnek, de az identitásunk megőrzésében is jelentős szerepük van. A szőlővel való foglalatosság ugyanis nemcsak gazdasági kérdés, hanem a magyar vidék évszázados múltra visszatekintő sajátossága is.