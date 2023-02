Pályáznak az orvosi rendelő felújítására Zalalövőn, a kóborló kutyák problémájára is megoldást keresnek

Pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Program aktuális, TOP Plusz felhívása alapján az 1. számú orvosi rendelő belső felújítására és korszerűsítésére Zalalövő önkormányzata. Erről is döntött kedd esti ülésén a képviselő-testület – olvasható a Zalai Hírlapban. A tervezett beruházás összege az előzetes számítások alapján közel 53 millió forintot tenne ki, amit a városatyák reményei szerint teljes egészében pályázati támogatásból finanszíroznának. A fejlesztéssel tovább folytatódhatna a helyi egészségház teljes körűre tervezett, de annak nagyságrendje miatt csak szakaszosan megoldható felújítása. Az ülésen egy további beruházásról, a zalapatakai városrész temetőjében álló ravatalozó felújításáról is szó esett. Miután az önkormányzat már rendelkezik engedélyes kiviteli tervekkel, így szeretnék ez évben elvégeztetni a munkálatokat.

Alakuló ülést tartott a vármegyei idősügyi tanács

Alakuló ülését tartotta kedden a Zala Vármegyei Idősügyi Tanács újonnan megválasztott testülete tájékoztat a zaol.hu. Az elmúlt év decemberében zajlott le az idősügyi tanács testületét megválasztó fórum, amelyen a Zalában működő, országos reprezentativitással is bíró nyugdíjasszervezetek, valamint a városok idősügyi tanácsai által delegált 120 elektor döntött a 20 tagot számláló grémiumról. A testület elnöke, Pácsonyi Imre érdeklődésünkre arról számolt be, hogy immár Zalalövő és Zalakaros is küldött tagot a tanácsba. Az alakuló ülésen a korábbi testület kilenc leköszönő tagjának emléklapot nyújtottak át, elismerve eddigi munkájukat. Ezt követően lezajlott a tisztújítás

Már az ötödik Vince-napi pincejárást tartották a tornyiszentmiklósiak

Idén is megtartották hagyományos Vince-napi rendezvényüket az Öreg-hegy szőlősgazdái – írja a zaol.hu. Közösen immár ötödik alkalommal szervezték meg a pincejárást, egy héttel később, mint a napja, hiszen a Vince-nap hétvégéjén került sor a falusi disznóvágásra. Az egész napos túrán mintegy 15 résztvevő tette tiszteletét egymás pincéjénél és megkóstolták egymás borait, majd a napot egy közös vacsora zárta.

Bakancsos túrákat szerveznek az Őrségben

Februárban minden hétvégére szervez bakancsos túrát a természetjárók részére az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. A programok mindegyike Vas vármegyében, de Zalához viszonylag közel eső területeken zajlik – olvasható a Zalai Hírlapban. E hét szombatján hazánk legnyugatibb településéről, Felsőszölnökről indul a Hármashatár túra, ami a nevének megfelelően az osztrák-szlovén-magyar hármashatár térségét érinti. A 13 kilométeres táv során a falu központjától, a Keresztelő Szent János templom melletti parkolótól indulva a Hampó-hegyen át a trianoni békediktátum után, 1922-ben állított Hármashatár-kőig mennek a résztvevők, majd Ausztria felé fordulva, a János-hegyet érintve térnek vissza. Február 11-én az Őrségre jellemző szeres építkezés jellegzetességeivel ismerkedhetnek a túrázók, ekkor Szalafőről, a pityerszeri Őrségi Népi Műemlékegyüttestől indulva egy kilenc kilométeres táv vár rájuk.

A zalai civil szervezetek működését koordinálja a Zala Vármegyei Civil Központ

A civilek napján, szerdán számolt be a sajtónak a közeli napokban, hetekben megvalósuló zalai civil szervezésű programokról a Zala Vármegyei Civil Központ. Horváth Rita irodavezető, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület vezetője mellett az együttműködő társszervezetek képviselői is bepillantást engedtek saját ezévi tevékenységükbe -tudósít a Zalai Hírlap. A sajtótájékoztatón elhangzott, a zalai közhasznú egyesület 2025 végéig nyerte el a civil közösségi szolgáltató központ címet, tehát addig biztosan számíthatnak az ernyőszervezetre a vármegyebeli partnerek. Horváth Rita az eredmények közt említette a zalai sikeres NEA-pályázatokat, Az év zalai adományozója díjat, a várható programok közt sorolta fel a keszthelyi civil kerekasztalt, a civil börzét, a középiskolákban tervezett bemutatkozásokat, a Nemzeti Művelődési Intézet zalai egységével közös szakmai napot.

A Zalai Vállalkozók Klubja évértékelő találkozóját tartották Egerszegen

Tizenhárom éve alapították a kizárólag magyar tulajdonú zalai cégeket vezető zalai vállalkozók klubját, amely rendszeresen találkozik Zalaegerszeg önkormányzatának vezetésével, az együttműködés, a közös érdekek mentén tervezve tevékenységüket – olvasható a Zalai Hírlapban. A klub 42 tagot számlál, kedden este a Palatinus Étteremben szinte teljes létszámban cseréltek eszmét Balaicz Zoltán polgármesterrel, akit a beszélgetésre elkísért dr. Vadvári Tibor és Bali Zoltán alpolgármester is. A klub titkári feladatait ellátó, egyben házigazda Pálfi László az új évben új reményeket és sikereket kívánó bevezetője után Balaicz Zoltán köszönte meg mindazt a segítséget, támogatást, amit a lokálpatrióta érzelmű vállalkozói kör nyújt a városnak. A polgármester vetített képes prezentációban mutatta be a 2022-ben a megyei jogú városban a gazdaság, a városfejlesztés, az oktatás, a kultúra, a sport területén végbement fejlődést.

Zalai lövészek az Eb-csapatban

A Magyar Sportlövő Szövetség elnöksége elfogadta és a szervezet honlapján közzétette a márciusi légfegyveres Európa-bajnokságra utazó magyar csapat névsorát- tudósít a Zalai Hírlap. A válogatottban a várakozásoknak megfelelően több zalai versenyző is helyet kapott. Az észtországi Tallinban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs Eb-n 17 felnőtt sportoló képviseli hazánk színeit. Köztük a női pisztolyos mezőnyben a keszthelyi Major Veronika (Befag Keszthelyi LK), valamint a férfiak puskás versenyében a zalaegerszegi Somogyi Péter (ZTE SKK). Előbbi a három magyar versenyző közt van, akik az érmekért és a párizsi kvótáért szállnak harcba, utóbbit viszont negyedikként nevezi az MSSZ. Ez azt jelenti, hogy az alapversenyben bármilyen eredményt ér el, a döntőben nem vehet majd részt, viszont így is lehetősége van ranglistapontokat gyűjteni. Ez a küldetés pedig fontos az Európa Játékokra való kijutás szempontjából is.