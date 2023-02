Az Év embere, jelöltek:

Bánfalvi Péter matematika-fizika-informatika szakos tanár, amatőrcsillagász. A TIT Öveges Egyesület elnöke, a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) alelnöke. Amatőrcsillagászként Zala vármegye számos településén tartott iskolai rendhagyó órákat, közművelődési intézményekben előadásokat, csillagászati bemutatókat. Zalaegerszegen rendszeresen tart járdacsillagászati bemutatókat, online előadásokat, illetve készít ismeretterjesztő videókat. Több évtizede foglalkozik meteorok megfigyelésével, ő a kezelője az Allsky7 európai meteorészlelő rendszer zalaegerszegi kameráinak. Ennek révén a Nemzetközi Meteor Szervezetben (International Meteor Organization) és az American Meteor Society-ban is jól ismerik a nevét. Korábban csillagászati ismeretterjesztői munkásságát Hettyei János Díjjal (2007) és a VCSE szenior tag címével (2022) ismerték el. Önkéntes hanganyagszerkesztőként segíti a Mária Rádió munkáját.

Bánfalvi Péter

Bereczky Csaba fafaragó, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere. Fafaragással 1972 óta foglalkozik. 1970-ben alapító tagja volt a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának, majd ezt követően az Országos Népművészeti Egyesületnek. 1976-tól vezet ifjúsági és felnőtt fafaragó szakköröket. Részt vett országos táborokban, alkotóházak létrehozásában Tokajban, Velemben és a Zalaegerszeg melletti Gébárti-tónál, valamint a Keszthelyi Alkotóház építésében, beindításában. Pásztorfaragásokat, csont, szaru használati tárgyakat készít, díszítményein alkalmazza a karcolást, ékrovást, domborúfaragást. Bútorait a hagyományos paraszti formavilág jellemzi. Az úgynevezett Nomád Nemzedék tagjaként Zala megyében és Keszthelyen is helyi csoportok szervezőjévé vált. Az 1981-ben alakult megyei Fafaragó Stúdiónak kezdettől a szakmai vezetője. 1980-ban elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet, majd 1985-ben Népi Iparművésznek ismerte el a Népi Iparművészeti Tanácsbíráló Bizottsága, 2004-ben Népművészet Mestere Kitüntetésben részesült. 2016-ban Király Zsiga-díjat és "Keszthely Város Szolgálatáért" díjat nyert. 2014. szeptember 9-től a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagja, 2019-től levelező tagja. Részt vett a gébárti Kárpát-medencei sírjel park létrehozásában, a 2022-ben átadott Nemzet betlehemének és haranglábjának elkészítésében. Társszerzőként vett részt több kiadvány megírásában.

Bereczky Csaba

Gubinecz Ákos novai születésű népdalénekes, zenetanár, több népdaléneklési versenyen ért el első helyezést, megkapta a Vass Lajos Nagydíjat és a KÓTA Aranypáva Nagydíjat, részt vett népzenei koncerten Floridában és New Yorkban is eddigi pályafutása során. 2021-ben önálló lemeze jelent meg Határtalan férfiének címmel, melyet határainkon belül és azokon túl is igyekszik bemutatni a közönségnek, legutóbb Stuttgartban és Bernben koncertezett. 2018 óta rendezi meg társaival évről évre a Göcseji Népzenei Tábort, ahol fiatalok ismerkedhetnek a népzenével. 2021-ben hívta életre az egyre sikeresebb, Zalában hiánypótló Szécsiszigeti Folk Fesztivált, egyben a szervező egyesület elnöke. 2022-ben Junior Prima díjjal tüntették ki népművészet és közművelődés kategóriában.

Gubinecz Ákos

Kovács Gyula pórszombati erdész, a Tündérkert mozgalom egyik megalapítója az 1980-as évektől kezdett foglalkozni szülőföldje, a Göcsej hagyományaival, kultúrájával. Megismerte a térség gyümölcsészetét és elhatározta, hogy megpróbálja megmenteni ezt az örökséget. Az idő múltával kutatásait kiterjesztette a Kárpát-medence magyarlakta területeire. Így kezdődött a Tündérkertek sikertörténete. Az elmúlt évtizedek során családja és sok-sok jóakaratú ember segítségével több száz tündérkertet létesítettek, a Pórszombati Génbank pedig több mint 3 és fél ezer gyümölcsfajtával Európa legnagyobb gyűjteménye, amely egy nép hagyatékát őrzi. Számos díjjal tüntették már ki, legutóbb, 2022-ben Prima Primissima díjat kapott magyar népművészet és közművelődés kategóriában.

Kovács Gyula

Kiss László esperes-plébános

Kiss László Hévíz és további kilenc település plébánosa, a keszthelyi-zalaszentgróti kerület esperese. Volt idő, amikor 19 falu egyházi adminisztrációját végezte. Irányításával tavaly megújult a zalacsányi és a tilaji templom, és számos közösségi programot szerveztek például a fürdővárosban, illetve Reziben. Lelki igazgatóként szolgál a Szent Lukács Idősek Otthonában, emellett kórházlelkészként és két iskola hitoktatójaként is tevékenykedik.

Kiss László

Nagy Vendel plébános

Nagy Vendel ötödik éve szolgálja plébánosként Kiskanizsa közösségét. Ez idő alatt irányításával, 219 millió forintból megújult a plébánia, a templomtető és a közösségi ház. Utóbbi például kulturális események helyszíne, s egyben szellemi és lelki központként is működik. Az egyházközségben ma 14 aktív csoport tevékenykedik, s ezek a kiskanizsaiak szeretett plébánosának szándéka szerint a közösséget építik s erősítik.

Nagy Vendel

Dr. Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója. Az intézmény a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó oktatás és kutatás egyik hazai úttörője. Az egyetemi központ csaknem 300 hallgatójával és majdnem 70 fős oktatói gárdájával nem kisebb küldetésre vállalkozik, minthogy aktív szereplője legyen az élhetőbb, fenntarthatóbb világ megteremtésének.

Dr. Kaszás Nikoletta

Szabadics Zoltán, a Szabadics Zrt. résztulajdonosa, a zalaszabari Holnapocska Tábor tulajdonosa. A kanizsai telephellyel rendelkező cég vezetőjeként, Szabadics Zoltán aktív lokálpatriótaként számos olyan beruházást és fejlesztést támogat, melyek a városi környezet élhetőbbé tételét célozzák. Emellett a helyi művészeti csoportok mecénásaként is ismert. A zalaszabari Holnapocska Táborban pedig évről-évre több száz, betegségből gyógyuló, illetve állami gondoskodásban nevelt gyermek nyaraltatását támogatja.

Szabadics Zoltán

Skrabut Éva aranydiplomás népművelő, Zalaegerszegért díjas, Magyar Arany Érdemkereszt díjas közművelődési szakember. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 235 fős tagságával négy évtizeden át munkálkodott céljai megvalósításáért. Skrabut Éva az első 10 évben az egyesület titkáraként, 30 évig az egyesület elnökeként segítette a zalai népművészek munkáját. A több nemzedék kulturális identitását meghatározó, illetve a magyar népi tárgyalkotó kultúra fennmaradását és népszerűsítését szolgáló szakmai tevékenysége országos elismertséget élvez.

Skrabut Éva

Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrász. 1967-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ettől kezdve él Zalaegerszegen. Mesterei Szabó Iván és Somogyi József voltak. Alapvetően bronzszobrász, de az Egervári Művésztelepen, az 1970-es évek elején fával is dolgozott, majd fa-fém kompozíciókat is készített, néha pop-artos fölfogásban. Bronzplasztikáira jellemző az érzelmi töltést hordozó, érzékeny mintázásmód. Zalaegerszeg díszpolgára, Zala vármegye több településén láthatók köztéri szobrai, 2022-ben életmű kiállítással jelentkezett a zalaegerszegi VMK-ban, ez alkalomból a munkásságát áttekintő könyv is született.

Szabolcs Péter

Az Év sportolója, jelöltek:

NŐI SPORTOLÓK

Major Veronika

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK olimpikon sportlövője évek óta meghatározó versenyzője a magyar válogatottnak. 2022-ben sportpisztolyban és légpisztolyban is többszörös magyar bajnok. A tavaly októberi kairói világbajnokságon tagja volt a 4. helyezett magyar sportpisztolyos csapatnak. Standard pisztolyban, egyéniben ötödik lett a vb-n.

Major Veronika

Fotós: Szekeres Péter

Kovács Georgina

A ZTE NKK női kosárlabdacsapatának kulcsjátékosa fiatal kora ellenére oszlopos tagja együttesének, nagyban segítve ezzel az Amatőr NB I-ben a feljutásért harcoló együttesét.

Kovács Georgina

Lubics Szilvia

A Kanizsai Futóklub ultrafutója a szakágon belül az egyik legeredményesebb hazai versenyző. 2022. év végén megnyerte az Anktarktiszon rendezett 6 szakaszos ultrafutó verseny női küzdelmét: 197,3 kilométerrel győzött.

Lubics Szilvia

Fotós: TumbaszHedi

Nett Vivien

A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub fiatal úszója a nyílt vízi junior Európa-bajnokságon tagja volt a magyar csapatnak, amely 4×1250 méteres mixváltóban 4. helyezést ért el.

Nett Vivien

Keczeli Bianka

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK korábbi junior világbajnok futócéllövője visszatért a versenyzéshez, és a felnőtt országos bajnokságon novemberben mind a négy futócéllövő számot megnyerte.

Keczeli Bianka

FÉRFI SPORTOLÓK

Somogyi Péter

A ZTE SKK sportlövésze a hazai puskás szakág egyik élversenyzője. Az egerszegi klubot elnökként is irányító sportlövő a tavalyi évben a kairói világbajnokságon tagja volt a magyar légpuskás csapatnak, amely a hatodik helyen végzett.

Somogyi Péter

Fotós: Földi Imre

Demjén Patrik

A ZTE FC labdarúgócsapatának kapusa meghatározó tagja együttesének. A hálóőr teljesítménye az elmúlt évben is nagyban segítette céljaik elérésében a kék-fehéreket.

Demjén Patrik

Fotós: Katona Tibor

Németh Ákos

A Zalakerámia ZTE KK kosárlabdázója kiegyensúlyozott teljesítménnyel rukkolt ki a 2022. évben csapatában. Alapember, aki a fontos pillanatokban képes meghozni a legjobb döntéseket.

Németh Ákos

Papp Péter

A ZTE Súlyemelő Klub edzője ma is aktív versenyző, aki tavaly novemberben 49 évesen is dobogóra állhatott a felnőtt országos bajnokságon súlycsoportjában. Papp Péter emellett a veterán viadalokon is öregbíti Zalaegerszeg és Magyarország hírnevét, így a tavaly nyári masters Európa-bajnokságon Lengyelországban a 61 kg-os súlycsoportban aranyérmet szerzett.

Papp Péter

Kurucz Levente

A Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub idén 20 esztendős kajakozója korosztálya legjobbjának számít idehaza. A nagykanizsai tehetség 2022-ben már lehetőséget kapott a felnőttek között a bizonyításra, így a felnőtt válogatott tagjaként ott lehetett a kanadai Halifax-ban a világbajnokságon. A K-2 500 méteres vegyes számban döntős volt, és a 6. helyen végzett párjával.

Kurucz Levente

Fotós: Szekeres Peter

FÉRFI CSAPATOK

ZTE FC

A ZTE FC labdarúgócsapata megszilárdította helyét az NB I-ben, az ősszel pedig az élvonal egyik meglepetéscsapata lett eredményes szereplésével.

ZTE FC

Fotós: Horvath Krisztian

Zalakerámia-ZTE KK

Az NB I A-csoportos férfi kosárlabdabajnokságban a kék-fehérek tavaly nyáron új szakmai alapokat fektettek le. Ennek köszönhetően rég nem látott eredményes csapattá vált együttesük, amely a legjobbak közé verekedte magát a most zajló bajnokságban.

Zalakerámia-ZTE KK

Fotós: Seres Peter

ZTK-FMVas

Az egerszegi férfi tekecsapat régi önmagát mutatta a legutóbbi bajnokságban. Nagy küzdelemben érte el, hogy a bajnokság végén versenyben legyen a bajnoki címért, melyet aztán újra megszerzett.

ZTK-FMVas

Tuxera Aquaprofit SK

A kanizsai sakkcsapat egyeduralkodó a hazai sakkozásban, hiszen tavaly áprilisban 14. alkalommal nyerte meg a sakkcsapatbajnokság élvonalbeli sorozatát, a Szuperligát. Ennél több bajnoki címmel idehaza senki más nem dicsekedhet.

Tuxera Aquaprofit SK

Fotós: Szakony Attila

Tungsram SE

A kanizsai férfi kézilabdacsapat ugyan a sportág harmadik vonalában szerepel, de ott remekül teljesít. Az NB II Dél-nyugati-csoportját a legutóbbi bajnokságban is megnyerte a Tungsram SE, és a most zajló pontvadászatban is az élen áll.

Tungsram SE

NŐI CSAPATOK

ZTE-ZÁÉV TK

Az egerszegi női tekecsapat továbbra is a tekesport megingathatatla vidéki bástyája. Ott van az élmezőnyben, a legutóbbi bajnokságban bronzérmet szereztek az egerszegi tekés lányok.

ZTE-ZÁÉV TK

ZTE FC

Az egerszegi női labdarúgócsapat az NB II Nyugati-csoport meghatározó csapata, amely állandó szereplője a bajnoki sorozatnak. Középcsapatként végzett a legutóbbi pontvadászatban, a mostani bajnokságban pedig dobogóesélyes.

ZTE FC

FC Nagykanizsa

A dél-zalaiak női labdarúgó-együttese egy év kihagyás után tért vissza az NB II-be, és nagyon jól szerepelt az ősszel. Stabil tagja a középmezőnynek.

FC Nagykanizsa

ZTE NKK

Az egerszegi női kosarasok fiatal csapattal zárták a legutóbbi bajnoki évet, és ötödikként végeztek a második vonalat jelentő Amatőr NB I-ben. Az új szezonban csoportjukban ott vannak az élbolyban, és jó esélyük van bekerülni az érmekért zajló rájátszásba.

ZTE NKK

Kanizsa Sörgyár SE

A női asztaliteniszezők a hazai élvonalat jelentő Extraliga pontvadászatába tartoznak, tagságukat a legjobbak között a legutóbbi bajnoki évben is biztosították. A kanizsai hagyományokat ezzel is ápolják, hiszen az asztalitenisznek komoly tradíciói vannak a városban.