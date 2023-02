A keszthelyi és a zalaszentgróti járásban tevékenykedő kapitányság célja az volt tavaly, hogy az elmúlt 5-6 évben érvényesülő bűnügyi trendet folytassa, vagyis csökkenjen az ismertté vált bűncselekmények, valamint a korábban nagyobb számban előfordult kiemelt jogsértések száma – bocsátotta előre dr. Andor László rendőr alezredes.

– Kilengésektől mentes évet zártunk, nem volt a területünkön vagyon elleni bűncselekmény, vagyis rablás, zsarolás, kifosztás – szögezte le Keszthely kapitánya –, mint ahogyan gépjárműbűnözés sem. Emellett több bűnügyi kategóriában is csökkenést tapasztalhattunk. Ami viszont problémát jelentett tavaly, az összbűnözés mintegy 30 százalékát adva, hogy a digitális világhoz kötődő esetek száma megemelkedett. Itt például internetes áruvásárlási csalásokról vagy netbanki adatok trükkös megszerzéséről beszélhetünk.

Dr. Andor László kiemelte: ez a térségi bűnözési struktúráját is átalakította, ami a rendőrséget képzésekre, a felderítőképesség fejlesztésére sarkallja. Ezen csalások 91 százalékát egyébként felderítették, vagyis e küzdelemben meghozza eredményét a rendőrség erőfeszítése.

Pozitívum, hogy 2022-ben tovább csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, „ami pozitív visszajelzés arról, hogy utcáink, tereink rendje megfelelő, ami egyébként a rendőrség, az önkormányzatok, a polgárőrség és az állampolgárok összefogásának köszönhető” – fogalmazott az alezredes, hozzátéve: a lopások tekintetében javult a felderítés és a nyomozás eredményessége, ami mindig kiemelt cél.

– Komoly feladat a nyári, turisztikai szezonhoz köthető bűnözés megakadályozása, megszüntetése, kordában tartása – folytatta dr. Andor László. – Büszkén mondhatjuk: 2022 az egyik legbiztonságosabb nyarunk volt a térségben, például gyakorlatilag megszűnt az utazó bűnözés, ami a „látható rendőrség” elvének is köszönhető, s nem volt besurranásos, strandi, kerékpár- vagy betöréses lopás sem ebben a térségben.

Dr. Andor László és Lágler Róbert. Kihívást jelent például a digitális világhoz kötődő esetek számának emelkedése

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Az összbűnözést tekintve pozitív a keszthelyi kapitányság mérlege 2022-re vonatkozóan, a felderítői, illetve a nyomozáseredményességi mutatók is jól alakultak – összegzett az alezredes, aki a rendészeti terület kapcsán arról is beszélt: kiemelt feladatuk, hogy biztosítsák az állandó területi lefedettséget, vagyis a félszáz településen látható legyen a rendőrség. A közterületi bűnözés kedvező adatai mindenesetre arra utalnak: e téren is sikeres a keszthelyi kapitányság.

Közlekedésbiztonság terén viszont nem értek el átütő eredményt, erre utal, hogy tavaly nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma a kapitányság területén. Ezt főként a gyorshajtás, illetve az elsőbbségi jogok, a kanyarodás és az irányváltoztatás szabályainak megsértése okozta, „s van egy nagyfokú közönyösség a közutakon” – sorolta Keszthely kapitánya.

Emiatt is: tavaly jóval több szankciót szabtak ki a keszthelyi – s persze hévízi, zalaszentgróti – rendőrök, mint 2021-ben, bár nem a bírságolás a céljuk – szögezte le dr. Andor László. Az elmúlt évben mintegy 10 ezer mérésből majdnem 300 millió forint büntetés a mérleg, csak sebességtúllépés miatt. Ennek orvoslása prioritás lesz ebben az esztendőben.

A kapitány kiemelte: az állomány tagjai közül „mindenki tudja, akarja és szereti tenni a dolgát, amiért köszönet illeti őket”.

Lágler Róbert rendőr alezredes, a hévízi őrs parancsnoka mindehhez hozzátette: a hozzájuk tartozó 12 településen tavaly stagnált a bűncselekmények száma, s nem volt lakásbetörés sem. Ebben szerepe van a közterületi kamerarendszernek is, amelyet a jövőben bővíteni szeretnének, a polgármesteri hivatallal együttműködve. A „rejtett szemek” egyébként nyolc esetben segítették a rendőröket bűncselekmények felderítésében.

Az őrs illetékességi területén is csökkent a közterületi, valamint a kiemelt bűncselekmények száma, ám több testi sértés történt, mint korábban: ezek többsége családon belüli erőszak volt, melyek ügyészségen, bíróságon folytatódtak.

– Tavaly, a Covid utáni visszaesést követően, ismét nőtt az idegenforgalom a fürdővárosban, s ez kiemelt feladatot adott nekünk is – fűzte hozzá Lágler Róbert. – Anomáliát főként a parkolás okoz, amit, sajnos, csak szankciókkal tudunk kordában tartani annak érdekében, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. Van elég kijelölt hely a városban, a tilosban parkolókkal szemben pedig a jövőben is szigorúan fellépünk.