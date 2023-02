ZALAEGERSZEGI HÍREK

Diplomaosztó a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

Több mint félszáz végzős hallgató vehette át a felsőoktatási tanulmányait lezáró diplomáját pénteken a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában. A 62 diák a közgazdász és a mérnöki karon alapszakokon végzett, közülük 16-an duális képzésben vettek részt, a tanulási időszak alatt az egyetem partnervállalatainál a gyakorlatban ismerkedtek leendő szakmájukkal – olvasható a Zalai Hírlapan. A végzősök ünnepén először dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát hallgathatták meg, aki a tudás felelősségéről szólt, kiemelve a zalaegerszegi karok magas színvonalú oktatás melletti családias jellegét. Dr. Németh István, a PE ZEK főigazgatója, az egyetem stratégiai rektorhelyettese arra biztatta a fiatalokat, bízzanak magukban, ne féljenek, keressék az újat, legyenek tudatában, övék a jövő, a céljaik befolyásolják a régió fejlődését. Dr. Palányi Ildikó a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja a rugalmasság, a kreativitás, a lényeglátás, a kompromisszumkészség erényeinek fontosságát hangsúlyozta.

Az ápolókat ünnepelték a zalaegerszegi kórházban

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház alapításának ideje, 1848 egybeesik azzal, amikor hazánkban elkezdődött az egészségügyben az addig megszokottaknál korszerűbb módszerek alkalmazása. Egyebek mellett erről is szó esett pénteken a magyar ápolók napja alkalmából az intézményben rendezett ünnepségen – tudósít a zaol.hu A Zala Megyei Szent Rafael Kórház által alapított Kossuth Zsuzsanna Emléklapot három dolgozójuk vehette át: Kerkai Edit, a gyermekosztály PIC részlegének ápolója, Passné Horváth Piroska, a kardiológiai osztály asszisztense és Tálosi Ferencné gyógyszerellátási szakasszisztens. A Magyar Ápolási Egyesület Díszoklevelét a szervezeti zalai vezetője, Boros Károlyné nyújtotta át Millei Rózsának, a szívsebészet diplomás ápolójának. Kovács Ildikó, a II. Belgyógyászat vezető ápolója a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetőségének felterjesztése alapján minap Budapesten Elismerő Díszoklevelet vehetett át, amihez a pénteki ünnepségen a kórház vezetése külön gratulált.

Farsangot tartottak a Mindszentyneumban

Farsangra hangolt programmal várták szombaton délután a családokat a Mindszentyneumban. A kézműves foglalkozáson különféle papírálarcok készítését, kifestését gyakorolhatták a gyerekek és felnőttek Tóth Adél, keszthelyi mesepedagógus irányítása mellett. Az intézmény a már kialakított menetrendjéhez hűen minden hónap harmadik szombatján délután három órától várja a családokat, március 18-án a kerámia kerül a középpontba.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Nagydíjat nyert a kajszibarack-pálinka

Az év első megmérettetésén, a XIII. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongán remekeltek a nagykanizsai Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagjai. A legjobban Szász Gábor szerepelt, akinek kajszibarack-pálinkája nagydíjat nyert – tudósít a Zalai Hírlap. A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagjai ismét kitettek magukért, hiszen hét kategóriában a legjobbnak járó elismerést érdemelték ki. Ez annyit jelent, hogy például 150 szilvapálinkából a legjobbat díjazzák. Mindenkit felülmúlt Szász Gábor, aki nagydíjat zsebelhetett be egy kiválóan elkészített Orange Red fajtájú kajszibarack-pálinkával.

Farsangi rajzokból nyílt kiállítás Nagykanizsán

Az én farsangom címmel hirdetett gyermekrajzpályázatot a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház. Az esemény pénteki díjátadójával hivatalosan is elkezdődött a 15. Országos farsangi fánkfesztivál -olvasható a Zalai Hírlapban. A rajzpályázat megnyitóján Kámánné Szép Terézia, az intézmény igazgatója elmondta: amikor kiküldték a felhívást, nem is sejtették, hogy tíz kanizsai és környékbeli iskolából kétszáznál is több rajzot, illetve vegyes technikával készült művet kapnak, de még vers is érkezett. Balogh László polgármester köszöntőjében a kanizsai farsangi fánkfesztivál lényegéről szólt.

Marokkóból érkezett az angoltanár Nagykanizsára

A Marokkó fővárosából, Rabatból érkezett 24 éves Badr Macbahi angoltanár tartott interaktív előadást a közelmúltban a Bolyai-iskola tanulóinak – tájékoztat a zaol.hu. A fiatal pedagógus az AFS, a világ egyik legnagyobb, legrégebbi diákcsere-szervezetén keresztül érkezett az országba. A szervezet zalai körzetelnöke Sztankovics Andrea, az intézmény tanára elmondta: a Budapesten élő Badr a kanizsai Batthyány-gimnáziumban, a zalaegerszegi Zrínyi és Mindszenty-gimnáziumokban már tartott foglalkozásokat. Az arab anyanyelve mellett franciául és angolul is folyékonyan beszélő Badr az előadás előtt, Berkiné Szekeres Anett tolmács segítségével beszélt a küldetéséről, a diákcsere szervezet nyújtotta lehetőségekről, valamint Marokkóról, de a kulturális különbségekről is szót ejtett.

KESZTHELYI HÍREK

A kormány célja az, hogy nőjön a gazdák versenyképessége

Győztünk az uniós mezőgazdasági forrásokért folytatott küzdelemben – jelentette ki Nagy István agrárminiszter egy hévízi szakmai konferencián. A tárcavezető a Zalai Hírlapnak felidézte: mindez hosszú előkészítés, sok tárgyalás és rengeteg munka eredménye, ami oda vezetett, hogy az unió elfogadta Magyarország agrárpolitikai stratégiai tervét. Ez több mint 5300 milliárd forintot jelent mezőgazdaságunk és élelmiszeriparunk számára. Mindez kiegészül azzal a stratégiai döntéssel, hogy a kormány a nemzeti társfinanszírozást a maximális 80 százalékra emelte. Fontos cél továbbá a fenntarthatóság, vagyis a források 40 százalékát erre használják, aminek része például számos állatjóléti intézkedés, továbbá az is, hogy sokkal kevesebb növényvédő szert és műtrágyát használjanak a hazai agráriumban, amely a tervek szerint a precíziós gazdálkodás felé mozdul el a következő esztendőkben.

Főkapitányi elismerés: 30 évet töltött a rendőrség szolgálatában dr. Horváth István

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2023. február 15-én elismerésben és jutalomban részesítette dr. Horváth István rendőr ezredest nyugállományba vonulása alkalmából. Pályafutása során több alkalommal ismerték el dr. Horváth István munkáját – írja a zaol.hu. Többek között az „Év zalai rendőri vezetője” címet is átvehette, de részesült a „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjban is, valamint Zalaszentgrót és Keszthely városok szolgálatáért okleveleket is megkapta. Dr. Horváth István 2012-ben lett a Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, amely pozíciót 2020. június 30-ig töltötte be. Ezt követően a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon folytatta a munkáját, ahol szervezetfejlesztéssel foglalkozott egészen 2023. január 31-i nyugállományba vonulásáig.

Idén is a kastélytól a Fő térig vonult a vidám, maskarás menet Keszthelyen

Mintegy ötven csoportos és egyéni felvonuló, vagyis több száz gyermek és örökifjú űzte el a telet vidám felvonulásával Keszthelyen, az immár 22. városi karneválon – olvasható a Zalai Hírlapban. Dévényiné Balogh Gyöngyi, a városi karnevált szervező Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke lapunknak arról is beszélt, annak idején, lassan negyedszázada úgy gondolta e közösség, hogy szükség van olyan rendezvényre Keszthelyen, amely a főszezonon kívül látványosságot, elfoglaltságot kínál a helyieknek és az ide látogatóknak, s fő szempontként: örömet okoz a gyerekeknek, a fiataloknak.