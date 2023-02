Egyebek mellett erről is szó esett pénteken a magyar ápolók napja alkalmából az intézményben rendezett ünnepségen. Az eltelt 175 évben a tudás gazdagodott, ám a lélek igénye változatlan, az ápoló ma is kulcsfigura, akitől támogatást, segítséget vár a rászoruló. Ezt dr. Gasztonyi Beáta főigazgató fogalmazta meg köszöntőjében. Napjaink ápolóinak képzettsége messze túlmutat az elődöknél, és az ápoló most is kulcsszereplő, hiszen a legszorosabb kapcsolatba kerül a betegekkel, hangsúlyozta a főigazgató.

Az 1848-49-es szabadságharc idején az első katonakórházakat megszervező Kossuth Zsuzsanna, a tábori kórházak főápolónőjének életéről Dancs Jenő ápolási igazgató szólt. Mint felidézte, Kossuth Zsuzsanna országszerte 72 új tábori kórház elindításához járult hozzá. Nemcsak afféle korabeli menedzserként, hiszen maga is ápolta a betegeket, tekintet nélkül nemzetiségükre. Életünkben és cselekedeteinkben őrizzük meg Kossuth Zsuzsanna örökségét, és hivatásunk gyakorlásakor mindvégig maradjunk hűek ahhoz, mondta végezetül.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház által alapított Kossuth Zsuzsanna Emléklapot három dolgozójuk vehette át: Kerkai Edit, a gyermekosztály PIC részlegének ápolója, Passné Horváth Piroska, a kardiológiai osztály asszisztense és Tálosi Ferencné gyógyszerellátási szakasszisztens. A Magyar Ápolási Egyesület Díszoklevelét a szervezeti zalai vezetője, Boros Károlyné nyújtotta át Millei Rózsának, a szívsebészet diplomás ápolójának. Kovács Ildikó, a II. Belgyógyászat vezető ápolója a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetőségének felterjesztése alapján minap Budapesten Elismerő Díszoklevelet vehetett át, amihez a pénteki ünnepségen a kórház vezetése külön gratulált.