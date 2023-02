Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta, ez alkalommal az épület belső felújítási munkálatait végezték. Erre egy belügyminisztériumi pályázat nyújtott lehetőséget. Az elnyert támogatás összege meghaladta a 38 millió forintot, amit az önkormányzat további 2 millió önerővel egészített ki. Elvégezték a bejárat akadálymentesítését, rámpa épült a hivatal elé, a földszinten akadálymentesített mosdót alakítottak ki az egyik irodahelységből, megújult, korszerűbb lett az épület központi fűtése, új gázkazánt szereltek be. Továbbá kicserélték a világítótesteket, kiépítettek egy központi, korszerű hűtési rendszert, megújították az emeleti mosdókat, a házasságkötő-terem és egy irodahelyiség új padlóburkolatot kapott. A munkálatokat helyreállítás, javítás, festés zárta, illetve riasztórendszerrel is ellátták a hivatal épületét.

Megtekintette és gratulált az újabb fejlesztéshez Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki az ünnepségen arról beszélt, hogy az, hogy idén már harmadik alkalommal vesznek részt egy beruházás felavatásán, jelzi, hogy a térség fejlődik. De nemcsak itt, hanem több más településen is sor került hasonló ünnepségre egy-egy járda, útszakasz, épület megújítását követően. Pákán két útátadó rendezvény után most a közös önkormányzati hivatal épületének avatója következett, ami nemcsak a pákaiaknak fontos, hanem a térségnek is, hiszen a környező településeken élők hivatali ügyeit is itt intézik. Olyan épületet újítottak fel, melyet néhány évtizeddel ezelőtt mindenféle, az energiahatékonyságot szolgáló megoldás nélkül építettek, vagyis nemcsak az épület megszépítése, a dolgozók kényelmének biztosítása, hanem az energiatakarékosság is fontos szempont volt.

A településen nem állnak meg a fejlesztések, már zajlik a belvíz elvezetését szolgáló beruházás, mintegy 70 millió forintot nyertek el erre a célra.