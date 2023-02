ZALAEGERSZEGI HÍREK

A Nomád Művészeti Egyesület kiállítása a Göcseji Tudásközpont Zalaegerszegi Helyi Termék Piac emeletén

Nádudvaron tanulta a népi kézművességet a Nomád Művészeti Egyesület több tagja, akik a február 24-ig nyitva tartó Nomádok című kiállításon Zalaegerszegen mutatják be alkotásaikat – olvasható a Zalai Hírlapban. Nemez használati tárgyakat, ruhákat, hímzéseket, vesszőfonásokat láthat a közönség a szombaton délután megnyitott tárlaton, a piac melletti Göcseji Tudásközpont emeleti kiállítóterében. Négy éve alakult meg Nomádok Művészeti Egyesülete, amely vasi, zalai, budapesti, de még hajdúdorogi alkotót is tagjai között tudhat, mondta a kiállítás megnyitóján Molnár Tünde, az egyesület vezetője, nemezkészítő. A zalaegerszegi kiállítás lehetősége az itt élő Góczán Judit nemezkészítő jóvoltából valósulhatott meg.

Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a rendőrök Zalaegerszegen

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a napokban a biztonsági övek használatát ellenőrizték Zalaegerszegen – írja a zaol.hu. A közlekedésbiztonsági akció során négy személlyel szemben intézkedtek passzív biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására és a biztonsági öv használatának fontosságára. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a biztonsági öv használata nélkül jelentősen megnő a súlyos vagy akár halálos sérülések kockázata.

Áthelyeznek egy buszmegállót Zalaegerszegen szerdától

Február 8-ától, szerdától várhatóan március végéig a Kosztolányi Dezső utca építési munkálatai miatt a Zalaegerszeg, Önkiszolgáló étterem megállót áthelyezik a Zalaegerszegi Vármegyeháza épülete elé. A Volánbusz kéri az utazók megértését – írja a zaol.hu

NAGYKANIZSAI HÍREK

Murakeresztúron tetőt bontott a szél

Nagykanizsát és környékét sem kímélte az orkán erejű szél szombaton – írja a zaol.hu. Az utak mellett, a házak közelében gyakorta lehetett kidőlt fákat látni, de szerencsére emberéletet nem veszélyeztettek. Károk keletkeztek a kanizsai Sétakertben, a Csónakázó-tónál, Tótszentmártonban a templom udvarán egy, az 170-as években ültetett hársfát hasított szét a szél, Letenyén és Zalakaroson hosszú órákon keresztül szünetelt az áramellátás. A határ menti város több utcájában még vasárnap délelőtt is dolgozott az áramszolgáltató a hibák elhárításán. Farkas Szilárd polgármester tájékoztatása szerint a Söjtör-Letenye gerincvonalon történt a hiba. Mind közül legnagyobb kár Murakeresztúron keletkezett, ahol a 2010-ben teljes felújításon átesett művelődési ház tetejéről szombaton délelőtt szakította le a lemezfedés 80 százalékát a viharos szél. Vasárnap aztán széleskörű közösségi összefogásból helyi bádogos vállalkozók, az önkéntes tűzoltók és civilek próbálnak segíteni a kárenyhítésen.

A mohácsi busók lenyűgözték az Erzsébet-térre érkezőket

Az orkánerejű széllökések ellenére több százan gyűltek össze, hogy szombaton közelebbről is megnézzék a mohácsi busók 19 fős társaságának műsorát a nagykanizsai Erzsébet téren – olvasható a Zalai Hírlapban. A mohácsi busók a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom plébániájának közösségi házában gyülekeztek. A vidám, maskarába öltözött társaság Nagy Vendel címzetes apátplébános áldásával indult el az Erzsébet térre, ahol hatalmas tömeg és Balogh László polgármester várta őket és még kicsit beállt közéjük is. Beszédében elmondta: a busóknak és rajtuk keresztül mindenkinek fontos a tél temetésének rítusa, tehát a „poklade”, amely az átváltozást, átalakulást jelenti.

Jótékonysági bált tartottak a Kőrösi-iskola diákjaiért

A Kőrösi-iskola szombaton az István Parkhotelben tartotta a farsangi szülők-nevelők bálját, melynek bevételét az intézmény tanulóira fordítják – írja a zaol.hu. Az estet Molnár Gábor igazgató nyitotta meg, aki beszédében emlékeztetett: a bál egyik célja egyfajta lassítás, hogy a rohanó hétköznapok közepette is jusson idő a szórakozásra. Ezen kívül fontos számukra, hogy a szülők és a nevelők egy ilyen összejövetel alkalmával is találkozzanak.

KESZTHELYI HÍREK

Népszerű és értékes képzések a Georgikonon

A téli időszak negyedik – s egyben utolsó – nyílt napját tartotta Keszthelyen a MATE Georgikon campusa szombaton – tájékoztat a Zalai Hírlap. A viharos időjárás ellenére ezúttal is sok érdeklődő érkezett, jöttek fiatalok például Makóról és Északkelet-Magyarországról is. A Georgikon idén 17 szakot hirdetett meg, különböző képzési szinteken. A keszthelyi intézménybe nappali tagozaton 812, levelezőn pedig 445 tanulni vágyó, az agrárium iránt érdeklődő jelentkezőt vehetnek fel. Dr. Szabó Péter általános főigazgató-helyettes lapunk kérdésére elmondta: újdonság, hogy idén, néhány esztendő kihagyás után, öt éves osztatlan agrármérnökképzést is indítanak, amelynek hatalmas hagyományai vannak a Georgikonon. Jelentős az érdeklődés a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szak- és alapképzés iránt is, és változatlan céljuk, hogy a borgazdaság, a borgasztronómia és a lovasturisztika hazai központja legyen a campus.

A Ranolder-iskolában hangsúlyosan megjelennek a keresztény értékek

Ovis szombat várta a leendő elsősöket és szüleiket a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában. Míg a kicsik a tornateremben játszottak, addig felnőtt kísérőik az intézmény munkájával, kínálatával ismerkedtek – olvasható a Zalai Hírlapban. Őry Gábor igazgató előrebocsátotta: a Ranolder ugyanolyan, mint bármely más iskola, hiszen ugyanúgy a NAT szerint tanítanak és a napirend is hasonló, ők azonban emellett az értékrend megerősítésére törekszenek, a kereszténység erőteljesebb, tudatosabb vállalásával. Hangsúlyosan megjelenik például a mindennapokban a család, az emberi méltóság és a felebaráti szeretet. délutánonként, a napköziben lehetősége van a diákoknak a tanulás, gyakorlás mellett a kikapcsolódásra, amit egy játékelemekkel felszerelt udvar, odabent pedig csócsó, billiárd- és pingpongasztal is szolgál.

Új Kék Sál rekord született

Az év jeges legjobb téli híre, hogy január 28-án új Kék Sál rekord született, a Dopff Sailing Team — Szentmarjai Gábor, Keresztes István, Sárközy András, Detreköi Zsuzsa 13 óra 10 perc 51 másodperc alatt teljesítette a Kékszalag távot kikötés nélkül Dopff (Fisksatra S30) vitorlásukkal – írja a zaol.hu. Ezzel egy alig több, mint egy éve beállított időn sikerült több mint két órát javítani! Tavaly január 17-én a Dopff Sailig Team — Szetmarjai Gábor, Szentmarjai Tamás, Bartucz Mihály, Ujvári Gábor sikeres Kék Sál rekord kísérlettel megdöntötte az alapidőt a Dopff Fisksatra S30 svéd gyártású cirkálóval. Az új, hivatalos rekordidő 15:21:29 lett. Hajójuk útvonala visszanézhető a Versenyarchívumból. Teljesítményük elfogadásra és bejegyzésre került a Magyar Rekordok adatbázisába.