– Megdöbbentő, de a pszichoszomatikus betegségek a jelenlegi helyzetben szinte világjárványként terjednek, mégsem fordítunk rá kellő figyelmet – fogalmazott a szakember. – Jelenleg a mindennapokban az influenza kapja a fő szerepet. De ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a lelki eredetű betegségektől nem véd meg a maszk és nincs ellenük védőoltás sem, valamint kevés információval rendelkeznek róla az emberek. A „pszicho” szót, ha szó szerint fordítjuk, akkor lelket jelent, ha a „szomatikust”, akkor a testre gondolhatunk. Ha nem vagyunk jól lelkileg és hosszú ideig nem törődünk a jelekkel, akkor a testünk figyelmezett: baj van és ilyenkor felszínre kerülnek a testi tünetek.

Lugosi Alexandra szerint minden megoldatlan lélektani nehézség okozhat testi tünetképződést. Vagyis tiltakozik a testünk a helyzet ellen, valamint próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy végre foglalkozzunk magunkkal. A mai rohanó világban szinte már csak akkor kerül figyelem középpontjába a testi vagy lelki működésünk, ha jelentkeznek a tünetek.

– Tapasztalataim azt mutatják, hogy a mai emberi működésekben leginkább a végletek mutatkoznak meg – folytatta. – Fiatalok, idősek esetében is azt látom, hogy túlhajszolják magukat. Páciensemtől idézve: most ezt még ki kell bírnom, ezt még meg kell csinálnom, maximum 2-3 hét és vége, addig csinálom amíg bírom. Ilyenkor csak egyetlen dologról feledkezzünk meg, hogy nem vagyunk gépek és igenis elfáradunk és szükségünk van pihenésre, kikapcsolódásra. Ilyenkor lép fel a test védekező mechanizmusa és szó szerint kiharcolja a pihenést számunkra. Ekkor történhet meg, hogy annyira elhatalmasodnak a testi tüneteink, hogy rányomják a bélyegét a mindennapjainkra és alapvetően rontják az életminőségünket is. Mindig felteszem azt a kérdést, hogy milyen áron tesszük mindezt? A túlhajszoltság következményeként számtalan visszafordíthatatlan testi megbetegedés alakulhat ki. Ahhoz, hogy felismerhessük a pszichoszomatikus megbetegedéseket, fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen tünetek sorolhatóak ide.

Kiemelte: gyermekkorban a leggyakrabban előforduló tünetek a fejfájás, hasfájás, bepisilés, alvászavar, székletürítési problémák és evészavarok. Mostanában gyakori tünetként jelentkeznek a különböző fajta akaratlan mozgások, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekben erős belső feszültségek vannak jelen. Mindezekhez társulhat még: figyelemzavar, koncentrációs nehézség, impulzivitás, szorongás. Fontos, hogy ne büntessék meg a gyermeket ezekért a viselkedésekért inkább forduljanak hozzájuk empatikusan és megértően és figyeljék mik azok a helyzetek, amik felerősítik ezeket a tüneteket vagy tünet-együtteseket.

– Felnőttkorban megjelenhet a magas vérnyomás, emésztőrendszeri problémák, asztma, ízületi problémák, pajzsmirigy alul-, illetve túlműködés és különböző bőrtünetek – vélekedett Lugosi Alexandra. – A lélektani megbetegedések sokkal nehezebben „gyógyulnak”, mint a testi megbetegedések. Itt szó sincs arról, hogy beszedünk egy gyógyszert és pár napra rá enyhülnek a tünetek. A pácienseim türelmetlenek és azonnali gyógyulást remélnek. A terápia viszont egy közös munka, amibe időt és energiát kell és szükséges is befektetni. Mindig azt mondom, hogy nem csak a terápiás térben kell dolgozni, hanem az otthoni körülmények között is. A pszichoszomatikus megbetegedések gyakoriságának növekedésére bizony a pandémia időszaka is rátett egy lapáttal. A vírushelyzet miatt alapvető szorongásos faktoraink is fokozódtak. A testi tüneteink kivizsgálásai a kórházi szabályozások miatt késlekedtek, és ha negatívak is lettek a leletek a tünetek nem szűntek meg.

Szerinte fontos, hogy igenis döntéseket, változásokat kell végrehajtanunk önmagunkban és a környezetünkben, amely fájdalmakkal és konfliktusokkal járhat. Több páciense is beszámolt arról, hogy a környezete nehezebben tolerálja az új magatartását és megnyilvánulásait. A legjobb megoldás, ha naponta legalább 20 percet fordítunk magunkra. Ez lehet sport, olvasás, filmnézés, naplóvezetés vagy bármilyen olyan tevékenység, amit önmagunkért végzünk, azért hogy jobban érezzük magunkat. Próbáljunk meg a jelenben maradni és arra fókuszálni, hogy ma mire lenne szükségünk, ma mi lenne nekünk a legjobb. És a legfontosabb, hogy ne „toljuk túl”. Elemezzük és ismerjük fel a határainkat, forduljunk önmagunkhoz megértéssel.