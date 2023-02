Őry Gábor igazgató előrebocsátotta: a Ranolder ugyanolyan, mint bármely más iskola, hiszen ugyanúgy a NAT szerint tanítanak és a napirend is hasonló, ők azonban emellett az értékrend megerősítésére törekszenek, a kereszténység erőteljesebb, tudatosabb vállalásával. Hangsúlyosan megjelenik például a mindennapokban a család, az emberi méltóság és a felebaráti szeretet.

– Az első hetek a beszoktatásról szólnak, hiszen kora ősszel a gyermek más közösségbe, az eddigiektől eltérő munkarendbe kerül – fogalmazott a direktor. – Szülőként magam is megtapasztaltam, hogy kezdetben van bizonyos ellenállás, de kollégáim nagy rutinnal rendelkeznek abban, hogy hamar megszerettessék a fiatalokkal az iskolát. Ezután az első osztályban s az alsó tagozat egészében mi is az alapkészségek kifejlesztésére koncentrálunk, vagyis a hangsúly az íráson, olvasáson, számoláson, másképpen megfogalmazva a szövegalkotáson és –értésen, illetve a matematikai kompetenciákon van. Persze, a mindennapi élettel kapcsolatos stúdiumok is megjelennek, vagyis vannak például környezetismeret, rajz és testnevelés órák is.

A szülők megismerkedhettek az intézmény kínálatával, törekvéseivel, középen Tál Zoltán plébános, lelki igazgató, mellette jobbról Őry Gábor

Fotós: Péter B: Árpád / Zalai Hírlap

Őry Gábor emellett arról is beszélt: délutánonként, a napköziben lehetősége van a diákoknak a tanulás, gyakorlás mellett a kikapcsolódásra, amit egy játékelemekkel felszerelt udvar, odabent pedig csócsó, billiárd- és pingpongasztal is szolgál.

Az intézmény iránt érdeklődő családokat egy hónap múlva ismét várja az ovis szombat a Ranolderben, akkor tavaszváró kézműves foglalkozást szerveznek.