Az intézmény egyik specialitása a Zrínyi Sport- és AirTrack Akadémia, ami lehetővé teszi, hogy a mindennapos testnevelést 1-4. osztályban differenciált foglakozás keretében, hatékonyabban végezzék. Négy sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna) a sportegyesületekkel szorosan együtt dolgozva, külön csoportokban foglalkoztatják a tanulókat a pedagógusok irányításával.

Fotós: Gergely Szilárd

A Zrínyi iskola tanulói ízelítőt nyújtottak abból, hogyan működik ez a gyakorlatban. Az érdeklődők képet kaptak arról, hogyan zajlik a felkészülés, a szülők látták, hol tart gyermekük fejlődése a választott sportágban. A rendezvényt hangulatos koreográfiákkal színesítő tánc- és kangoo csoportok bemutatták, miként kapcsolódik a sport az intézmény másik kiemelt területéhez, a művészetoktatáshoz. Az esztétikus testképzés és a modern tánc oktatás fontos szerepet tölt be a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében.

Fotós: Gergely Szilárd

Alkalom nyílt arra is, hogy a leendő iskolások szülei tájékozódjanak a Zrínyi iskola lehetőségeiről és a beiskolázásról. Az óvodások is bekapcsolódtak, bármelyik bemutatott sportot kipróbálhatták, örömmel ugráltak a felfújható AirTrack talajszőnyegeken, és egy kis akadálypályán is próbára tehették ügyességüket.