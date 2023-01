Az emberek ősidők óta figyelemmel kísérik az üstökösöket, ezeket a látványos égi vándorokat. A babiloni és a kínai csillagászok feljegyzéseiben több mint négyezer évvel ezelőtti üstökösök leírását is megtalálhatjuk. Évezredeken át a legtöbben úgy tekintettek rájuk, mint katasztrófák, háborúk vagy halálesetek előjelére. A modern kor embere már jóval felkészültebb, s talán nem véli vészjósló jeleknek a feltűnésüket, sőt, inkább gyönyörködni szeretne bennük.

A különleges jelenségre mi is kíváncsiak vagyunk, így Bánfalvi Péter amatőrcsillagászt kérdeztük, hogy láthatjuk-e még mostanában a zöld üstököst.

- Az üstökösök megszilárdult gázokkal összetapasztott kőzet törmeléktömbök. Vannak visszatérők elnyúlt ellipszis pályán keringve a Naprendszerben, mások a legtávolabbi világokból parabola, esetleg hiperbola pályán érkeznek - tájékoztatta lapunkat Bánfalvi Péter, a VCSE senior tagja, s a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület elnöke. - Jelenleg a Földhöz közelít a C/2023 E3 (ZTF) jelzésű üstökös. 2022 márciusában fedezték fel. Idén január 12-én járt a Naphoz legközelebb. Bolygónkat mintegy 42 millió kilométerre február 1-én közelíti meg. Azt, hogy szabad szemmel látszani fog-e, nehéz előre megbecsülni. A Naptól való távolodási szakaszában ez már egészen pontossá válik. A közeledési fázisban a szilárd magról egyre több gáz párolog el és kialakul a kóma (magja körüli légkör), illetve a Nap részecskesugárzása következtében a csóva is lesodródik róla. Ez mindig a csillagunkkal ellentétes irányba mutat. Az emberi szem az ilyen halovány objektumokról érkező színinformációkat nem tudja feldolgozni, ezért fehér ködösségként láthatjuk. Ehhez természetesen fényszennyeződéstől mentes égbolt alá kell kimennünk. Az asztrofotókon látszó színeket az üstökös a belőle felszabaduló gázok és a Nap kölcsönhatásának köszönheti.

További részleteket az alábbi cikkben olvashatunk. Dr. Csizmadia Szilárd egyesületi elnök arról számolt be, hogy megfigyelőik már tavaly nyár óta készítenek róla felvételeket, s azóta szemmel tartják ezt a Nap körüli vándort Magyarországról is. „Az üstökösről, felfedezéséről, pályájáról és jövőbeni útjáról (keresőtérképpel és koordinátákkal) itt írtunk, ahol Schmall Rafael 2022. december 29-i képét is bemutattuk róla. Most mások tavaly nyári, illetve e téli, decemberi és januári képeit mutatjuk be. Tavaly nyár óta óriásit változott az üstökös kinézete! Lássuk, mi történt 2022. július 19. és 2023. januárja között. Az egyesület honlapjának cikkében ezek a felvételek láthatók.”