A korábban Kulturális Nívódíjként ismert elismerés nemcsak a város híres szülötte, a millennium szobrászaként ismert Zala György nevét viseli, de egy ideje már megjelenésében is kapcsolódik a neobarokk emlékműszobrászat legjelentősebb mesteréhez, hiszen az a Zala György által alkotott Millenniumi emlékmű egyik emblematikus, központi figurája, a 36 méter magas oszlopon látható Gábriel arkangyal stilizált alakja szerint készült.

Zala György 1858. április 16-án született az akkor még a Habsburg Birodalomhoz tartozó Alsólendván, egy háromgyermekes családban, középső gyermekként, egyedüli fiúként. Családi neve Mayer volt, amit később szűkebb pátriája iránti tiszteletből Zalára változtatott. A család viszonylag hamar elköltözött, először Pápán éltek, majd György onnan – még szintén gyermekként – Városlődre került, ahol elemi iskoláit végezte. Művészi vénája itt bontakozott ki igazán, a mintázást és formázást nagybátyja kőedénygyárában kezdte el tanulni, illetve ehhez párhuzamosan szívesen rajzolgatott is. Nagybátyja ezért Budapestre, a belvárosi reáliskolába küldte tanulni, ahol rajzot is oktattak.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Zala György művészi pályája innen egyenes utat vett. Az érettségi vizsga után előbb a Műegyetemre iratkozott be, majd a mintarajztanodába, hogy tanári képesítést is szerezzen. Három éven keresztül főiskolai tanulmányokat is végzett. Első sikerét A sziklához láncolt Prometheus című alkotásával érte el, amely állami ösztöndíjhoz juttatta, így Bécsben folytathatta tanulmányait, mestere Edmund von Hellmer lett. Bécs után München következett, tehetségét ott is hamar felismerték, igazi művésszé a bajor városban képezték ki.

Zala György 1884-ben tért vissza Budapestre, s azonnal jelentős megbízásokat kapott. Portrékat és síremlékeket készített, majd egyre nagyobb szabású feladatokkal keresték meg. Ő fejezhette be a Huszár Adolf által félbehagyott Aradi vértanúk szobrot, de neki köszönhető a budapesti Dísz téren felállított Honvédszobor is. 1894-ben hat másik szobrásszal együtt egy monumentális szoborcsoport tervezésére és kivitelezésére kérték fel. Ennek az emlékműnek eredetileg a Honfoglalás ezer éves jubileumára 1896/97-re kellett volna elkészülnie, de végül csak 1929-ben vált teljessé. A Hősök terén álló impozáns Millenniumi emlékmű Zala György legjelentősebb munkája.

Zala Györgynek a család elköltözése után is megmaradt a kapcsolata szülővárosával. Bizonyított tény, hogy tartotta a kapcsolatot a helyi mesterekkel, a céhes oklevelüket például ő készítette. Mindezek ellenére a muravidéki város nem birtokol egyetlen eredeti Zala György alkotást sem, bár néhány éve felvetődött, hogy az egyik temetőben ma is látható síremlék kísértetiesen emlékeztet Zala György korai munkáira. Ezt a feltevést Pisnjak Atilla művészettörténész később azonban hitelt érdemlően cáfolta, mondván: a kérdéses síremlék nem kiforratlan stílusú művész, hanem egy kevésbé kimagasló képességű alkotó készíthette, aki biztosan nem Zala volt.

Zala György kultuszát Lendva városa méltó módon őrzi és ápolja, s ebben nagyon fontos szerepe volt a Zalaegerszegen élt művész-tanárnak Borbás Györgynek, aki életének jelentős részét szánta a Zalával kapcsolatos kutatásokra, könyvet is írt róla. Zala György szülőháza helyén emléktábla található. 1997-ben lakossági kezdeményezésre domborművet helyeztek el a Népújság szerkesztősége és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet akkori épülete falán. Alkotója Béres János szobrászművész volt, a dombormű elkészítésének költségeit pedig lendvai polgárok adták össze. A lendvai várban található Galéria és Múzeumban Zala György emlékszobát alakítottak ki, ahol számos alkotásának látható az élethű, kicsinyített mása. A lendvai kultúrpalota, a Makovecz Imre által tervezett, majd egy évtizeden át húzódó munkálatok eredményeként 2004-ben elkészült Városi Színház- és Hangversenyterem átadását követően teret neveztek el róla, s itt, az épület előtt helyezték el 2008-ban a Zala Györgyöt ábrázoló mellszobrot, a Munkácsy-díjas lendvai szobrászművész, Király Ferenc alkotását. Zala György születésének napján – a Zala György emléknapon – e helyen rendszerint koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak, amelyen több olyan település küldöttsége is részt vesz, akiknek szintén van kapcsolódási pontjuk a millennium szobrászához. Lendván emellett ifjúsági képzőművészeti pályázat viseli még Zala György nevét, s ahogy fentebb már említettük, a muravidéki magyarság legrangosabb kitüntetését is róla nevezték el.

Király Ferenc Zala Györgyöt életerős, tettvágytól duzzadó férfiként ábrázoló, az életnagyságúnál kicsit nagyobb méretű bronz mellportré-szobra egy százhúsz centiméter magas, négyzethasáb alakú gránit posztamensen, illetve az azon elhelyezett tíz centiméter vastag négyzetlapon áll. Egy rendkívül finom, aprólékos kidolgozású, tökéletes alkotás, akárcsak Király Ferenc többi, ugyancsak Lendván található bronzszobra. Talán egyedüli hibája, hogy a gránit posztamensbe belevésett felirat – Zala György neve, illetve születési és halálozási évszáma – kevésbé olvasható.

Az 1936-ban született Király Ferenc a muravidéki magyarság legjelentősebb kortárs képzőművésze. Művészeti tanulmányait Ljubljanában, az Iparművészeti Iskolában, majd a Képzőművészeti Akadémián folytatta, diplomáját azonban már Zágrábban, az ottani Képzőművészeti Akadémián szerezte meg. 1973-tól 20 éven keresztül volt vezetője a Lendvai Galéria és Múzeumnak, neki köszönhető a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása. Munkássága a grafikától a festőművészeten át a szobrászatig terjed. Nagyméretű faszobrai, kőből faragott plasztikái és szobrai jellegzetes, kiforrott művészi arculatról árulkodnak. Bronz szobrai eleinte főleg emberábrázolások (egész alakos szobrok és portrék) voltak, majd ezzel a technikával is a kisplasztika felé fordult. Önálló és csoportos kiállításainak száma megközelíti a százat. 2005-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki.